Adolescente é apreendida em Arapongas com drogas e munição

Uma adolescente foi apreendida na noite de ontem (05) pelo Grupo de Apoio Tático (GAT) da Guarda Municipal de Arapongas, na zona sul da cidade. Na casa da jovem havia drogas e munição.

De acordo com o relatório dos agentes, durante patrulhamento na região, um rapaz empreendeu fuga, ao avistar a viatura, pulando o muro de uma casa. Neste momento, uma adolescente saiu da casa, bastante nervosa com a presença da equipe de segurança.



Após a abordagem, a moça revelou que o motivo do nervosismo seria a presença de drogas dentro da casa.



Diante dos fatos a equipe entrou na casa, acompanhada pela adolescente, e encontraram embaixo de uma gaveta uma bolsa com uma faca de cozinha pequena com resquícios de drogas, um rolo de saco plástico e um rolo de papel filme, ambos usados para embalar drogas, uma balança de precisão, duas porções de maconha, uma porção de crack e uma porção de substancia com cor e característica a da cocaína. Foi encontrado ainda dinheiro e um celular

Continuando as buscas, foi encontrado na parte superior do guarda-roupas da jovem, 91 munições de Calibre 9mm.

A adolescente recebeu voz de apreensão e foi encaminhada para a delegacia para devidas providencias juntamente com os objetos e drogas apreendidas.