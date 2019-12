Escola Municipal Colônia Esperança realiza 5ª Maratoninha e encerramento de projeto

A Escola Municipal Colônia Esperança realizou recentemente a 5 ª Maratoninha e encerramento do projeto Escola de Pais 2019, os eventos contaram com o apoio do Colégio Estadual do Campo Frei Graciano Droessler, sendo idealizados pela Laís Regina Telles Campos Rêgo.

“Nossas atividades de encerramento do ano letivo de 2019 contaram com a participação dos alunos destas escolas, de Aricanduva e crianças de diversos municípios como Apucarana e Cambé. A 5ª Maratoninha visou o incentivo de práticas saudáveis, com desenvolvimento de hábitos saudáveis e projetos voltados ao atletismo, o intuito também foi envolver as famílias numa participação maior na vida escolar de seus filhos, motivando a integração entre família e a escola”, explicou a professora.

As provas contaram com a participação dos alunos de 4 a 17 anos, e uma bateria com adultos, que inclusive teve a participação do Pároco local, o Padre Marcos Donizete Bertanha.

Conforme os organizadores, o evento vem se firmando no calendário esportivo e cresce a cada ano, com a participação de atletas de várias faixas etárias, que vêm para abrilhantar ainda mais o espírito esportivo e de confraternização, que regem a Maratoninha da Colônia Esperança e o Dia da Família.