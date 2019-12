Seguem atividades da campanha “16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”

Iniciada no último dia 25, a Campanha Internacional “16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres” tem seguido com suas atividades, através de um cronograma desenvolvido pela Patrulha Maria da Penha da Guarda Municipal (GM). Com o tema: “Pinte o mundo de laranja: geração igualdade contra o estupro!”, em todo o mundo, tal iniciativa é idealizada pela ONU Mulheres Brasil, Centro para Liderança Global das Mulheres, com a participação de entidades, municípios, clubes de serviços, instituições e comunidade civil.

Em Arapongas, nos dias 02 e 03 de dezembro foram realizadas exposições itinerantes, com caixas de sugestões, depoimentos escritos, cartazes, banners e palestras no CRAS CSU e também no Cisam.

“Todo esse trabalho de promover a conscientização e combate à violência contra as mulheres deve contar com o envolvimento de toda a sociedade. Com atividades em grupo, discussões e interação vamos construindo uma postura de mudança, em meio a uma sociedade, onde em grande escala, as mulheres são vítimas de abusos, agressões e até feminicídio. Nosso intuito é levar orientações a essas mulheres, esclarecimentos para a população, e caminho de ajuda para também para os agressores”, afirma a coordenadora da Patrulha da Penha, GM Denice Amorim.

As atividades seguem até o dia 10 de dezembro.

CONFIRA O CRONOGRAMA DE ATIVIDADES E PARTICIPE!

“Campanha “16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”

05/12 - Exposição Itinerante – 9h00 as 17h00 - Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. LOCAL: CRAS Del Condor.

05/12 – Palestra - Violência de Gênero / Lei Maria da Penha – às 15h00. LOCAL: Guarda Mirim.

06/12 - Campanha Laço Branco - Conscientização do homem panfletagem/ orientações/ Laços brancos – das 13h30 às 15h30. LOCAL: Avenida arapongas.

07/12 - Exposição Itinerante/ Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. Das 9h00 as 12h00. LOCAL: Praça da Matriz.

09/12 e 10/12 - Exposição Itinerante - Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. Das 9h00 as 17h00. LOCAL: Delegacia da mulher.

10/12 – Encerramento - Café para elas. Às 09h00. LOCAL: Delegacia da mulher.

Conheça mais sobre o trabalho desenvolvido pela ONU MULHERES acessando: http://www.onumulheres.org.br/16dias/