Comércio atende em horário especial a partir desta quinta-feira

Os consumidores de Arapongas terão mais tempo para as compras de fim de ano, devido à abertura do comércio em horário estendido. A partir desta quinta-feira (5), as lojas seguem com os atendimentos até às 22h, com cronograma especial até o dia 23 de dezembro.

Conforme a Associação Comercial de Empresarial de Arapongas (ACIA), o expediente de segunda a sexta será das 09h às 22h. Nos sábados 07, 14, 21 e 28, as lojas poderão funcionar das 09h às 18h. No domingo 22/12, o comércio atenderá das 09h às 17h. Como forma de compensar o expediente neste dia, a loja que abrir no dia 22/12 não poderá trabalhar no dia 24/02 (Segunda-Feira de Carnaval).

Dias 24/12 e 31/12 – vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente –, as lojas atendem até as 17h (no dia 24/12, abrem às 09h; e no dia 31/12, às 08h).

Dias 26/12 e 02/01, o expediente no comércio de Arapongas será em horário normal, ou seja: das 08h às 18h.

Natal Premiado

Outra atração para este fim de ano é a Campanha Natal Premiado, realizada pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), em parceria com a Associação Comercial do Paraná (ACP).

Comprando nas lojas participantes, os consumidores concorrem a quase 40 prêmios. Realizados no início de janeiro, os sorteios têm televisões, geladeiras, micro-ondas, vales-compra, caminhões de prêmios com 25 itens para casa, motocicletas e até um carro zero quilômetro. Mais informações sobre Natal Premiado encontram-se disponíveis pelo telefone (43) 3055 3377.