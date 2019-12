Mulher apanha da cunhada enquanto é segurada pelo próprio marido, em Arapongas

A polícia militar de Arapongas registrou uma ocorrência inusitada de violência doméstica no início da madrugada desta quinta-feira (05), no Jardim Columbia. No local, a vítima apanhou da cunhada, enquanto era segurada pelo próprio marido.



De acordo com o boletim da PM, a vítima teria impedido o marido de entrar na casa onde moram, por isso ele quebrou a porta para entrar e iniciaram uma discussão. Neste momento, ele teria ligado para a irmã dele ir até o local.

Com a chegada da irmã, o homem segurou a esposa, que passou a ser agredida fisicamente pela cunhada. A mulher precisou ser encaminhada a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da cidade.

Os envolvidos foram encaminhados à delegacia.