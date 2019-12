Mulher perde R$ 4 mil após golpe, em Arapongas

Uma mulher de 33 anos perdeu R$ 4 mil em um golpe na região central de Arapongas, na quarta-feira (04).

De acordo com a polícia militar, ela teria sido abordada por três pessoas, primeiro um rapaz moreno, em seguida um casal com cabelos loiros, na Rua Abelheiro esquina com Rua Garças.

Eles relatavam que precisavam ir a uma agência bancária para sacar uma certa quantia de dinheiro, e que se ela ajudasse, ganharia a quantia de R$ 50 mil. Diante da proposta, a vítima sacou R$ 4 mil como garantia e entregou para os desconhecidos que entraram em um veículo branco e fugiram.



A polícia realizou diligências na região, mas ninguém foi encontrado.