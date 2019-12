Em três anos, Arapongas investe mais de R$ 42 milhões em 62 obras

Um saldo de R$ 42.646.054,28 em 62 obras de janeiro de 2017 a dezembro de 2019. Uma média de R$ 14 milhões por ano. Ou mais de R$ 1 milhão por mês. Este é o balanço sobre as obras alcançadas pela atual administração e que foi apresentado nesta quarta-feira (04) pelo prefeito Sérgio Onofre e seu vice, Jair Milani, que também é o secretário municipal de Obras, Transporte e Desenvolvimento Urbano. “O município de Arapongas nunca teve um ritmo de obras tão intenso. Isso se deve a um trabalho grande da nossa equipe, à organização e controle das finanças municipais e a um intenso trabalho de articulação política e de parcerias junto aos governos estadual e federal e também junto à iniciativa privada”, avalia Sérgio Onofre.

Para ele, o saldo de obras comprova que um novo ciclo começou em Arapongas em 2017, com o município saindo do isolamento e sendo reconduzido aos centros de decisão política e administrativa do Estado e da União. “Fomos atrás dos recursos, passamos a exigir o que o município merece, deixando claro que isso não é nenhum favor e sim a devolução de parte do que merecemos por tudo aquilo que produzimos”, acrescenta o prefeito.

A lista de obras mostra que a administração contemplou todos os setores. A área da saúde, por exemplo, está entre as que mais receberam investimentos, com obras como a reforma do Pronto Atendimento 24H Alberto Esper Kallas, Centro de Especialidades Médicas Jayme de Lima, Centro de Especialidades Odontológicas David Ahyub e Farmácia Central, conclusão do Pronto Atendimento Infantil (PAI), da Unidade Básica de Saúde do San Raphael e a reforma completa de três unidades do Pronto Atendimento 18 Horas (Flamingos, São Bento e Corina Pugliesi), além da reforma ou instalação de unidades básicas de saúde, como a UBS Vó Dete, no Jardim Primavera.

Só na reforma do Pronto Atendimento 24H Alberto Esper Kallas, Centro de Especialidades Médicas Jayme de Lima, CEO David Ahyub e Farmácia Central foram investidos mais de R$ 1,3 milhão. Na construção da unidade básica de saúde do San Raphael foram investidos outros R$ 914.694,90. Na conclusão do Pronto Atendimento Infantil (PAI) foram investidos R$ 553.753,59 (restavam 67% para a conclusão da obra no início da atual gestão, em janeiro de 2017).

A área da educação também teve investimentos de peso. Exemplo foi a aquisição e equipamento do prédio da antiga Escola Adventista, transformando no CMEI Sônia Koga, com investimento total de R$ 1,6 milhão. Outro CMEI foi construído e inaugurado no San Raphael, com investimento de R$ 2.262.486,98. Sem falar na reforma de escolas municipais, como a Albor Pimpão Ferreira e José de Carvalho. A administração também vem investindo em quadras de esporte, como nas escolas Aleydah, Jardim Monte Carlo, Antônio Grassano Junior, Zona Sul, e João Paulo, no Jardim Petrópolis.

O esporte foi outro setor privilegiado, com obras como a construção de uma grande pista de skate, vestiário e reforma completa da piscina do CSU, somando mais de R$ 1 milhão em investimento. Também foram construídas três unidades do Projeto Meu Campinho (Alto da Boa Vista - Zona Sul, Flamingos e Conjunto Ulysses Guimarães), somando mais de R$ 1,2 milhão. Outro investimento importante no setor é a construção de ginásio de esportes no Conjunto Araucária, obra de R$ 959.987,17, que está em andamento.

Na área de pavimentação, destacam-se avanços como o recapeamento da Avenida Arapongas e vias transversais, com investimento de R$ 928.175,00, o recapeamento das ruas Tangará, Dançador Grande e Garrincha do Mato Grosso (R$ 436.802,28), asfalto no prolongamento das ruas Perdizes, Chupim e Gaivota Alegre (R$ 400.198,410) e a pavimentação e drenagem da Rua Rouxinol, trecho até o trevo da Colônia Esperança (R$ 2.291.575,73). A revitalização da Rua Pavão é outra obra marcante, com investimento de mais de R$ 3,4 milhões.

No meio rural, os investimentos garantiram avanços como a pavimentação com pedras poliédricas da estrada do Araguari. Obra esperada há duas décadas, a pavimentação com pedras liga pelo meio rural os municípios de Arapongas e Londrina. A obra, avaliada em R$ 2,8 milhões, vai melhorar o transporte de moradores e também o escoamento agrícola da região, em especial do laticínio do Assentamento Dorcelina Folador, que fornecer leite às crianças da rede municipal de Arapongas, Apucarana e Londrina. Também estão sendo investidos recursos pesados em pontes e outras melhorias.

O combate aos focos de erosão, que durante décadas atingiram regiões como as do San Raphael, Palmares e Vila Araponguinha, na atual gestão se tornaram realidade. O município aprovou junto ao governo federal R$ 13,5 milhões para o combate aos três focos erosivos, além da construção de quatro pontes rurais. Desse valor, a Prefeitura já conseguiu a liberação da metade, sendo os recursos aplicados por etapas, conforme plano e acompanhamento de técnicos do governo.

Na área de segurança, três módulos policiais entraram em funcionamento: um em Aricanduva, em parceria com a Nortox, outro no Flamingos e, mais recentemente, outro na Zona Sul. Também foram investidos R$ 431.311,60 na reforma da Unidade do Corpo de Bombeiros e instalada a Delegacia da Mulher, numa parceria com o Governo Estadual. Investimentos de peso foram realizados na substituição da iluminação pública nas avenidas Gaturamo e Siriema e conjuntos Águias e Tropical, entre outros, somando R$ 1,7 milhão.

A essas obras também se somam as que estão em fase de execução, como a revitalização da Feira da Lua (R$ 2,2 milhões), a reforma da Praça Mauá (R$ 1,4 milhão), o Centro de Lazer e Esporte do Interlagos, já com ordem de serviço emitida (R$ 1,3 milhão) e a revitalização da antiga Estação Ferroviária (R$ 326 mil).

Saldo é muito maior, se computadas as parcerias

Os R$ 42 milhões em obras, computados ao longo dos três anos da administração municipal, não incluem os investimentos que o município está recebendo através das parcerias intermediadas pela Prefeitura. “Esse valor passa a ser muito mais alto se levarmos em conta, por exemplo, as obras de construção da via marginal na PR-444, executada pela Viapar”, afirma o prefeito Sérgio Onofre. O projeto total inclui ao todo 8 km de vias marginais, adequação do trevo sentido ao município de Astorga, além da construção de um novo trevo no Km 2 e uma passarela para o tráfego seguro de pedestres. O valor a ser investido na obra é de R$ 48,5 milhões e a conclusão é para o primeiro semestre de 2020.

Outro exemplo é a iluminação entre Arapongas e Aricanduva. A Prefeitura computa apenas a sua contrapartida, de R$ 330 mil. Porém, a obra total, em parceria com a Viapar, representou investimentos da ordem de R$ 7 milhões.

Na área da educação, o município garantiu a construção do campus do Instituto Federal do Paraná, o IFPR, tendo inclusive já doado para as obras um terreno de 175 mil m2. Só para o primeiro bloco do campus já estão assegurados R$ 1 milhão. É outra obra com início previsto para o primeiro semestre do ano que vem. O município também já doou terreno para a construção da sede do Sesc/Senac no Jardim Caravelle. O investimento será de R$ 20 milhões.

Saiba mais sobre a Secretaria Municipal de Obras

Para manter esse ritmo de desenvolvimento, a Prefeitura de Arapongas tem na Secretaria Municipal de Obras, Transportes e Desenvolvimento Urbano (Seodur) o seu aliado estratégico. A Secretaria é formada por seis gerências (Obras Públicas, Obras Viárias, Desenvolvimento Urbano, Terminal Rodoviário, Aeroporto Municipal e Habitação). Ao todo, a equipe é formada por 61 colaboradores, incluindo oito estagiários. “É uma equipe enxuta, levando-se em conta a amplitude e a complexidade do trabalho realizado. Mas os resultados mostram o quanto essa equipe vem produzindo”, afirma o secretário e vice-prefeito Jair Milani.

Realizar obras públicas, pavimentar vias municipais, promover a manutenção das ruas, praças, parques e jardins, planejar e gerir o sistema viário e o transporte coletivo, zelar pelo cumprimento do Plano Diretor e do Código de Postura do Município e administrar o Terminal Rodoviário e o Aeroporto são algumas das atribuições da Seodur. Ela também é responsável por planejar a operacionalização, a execução, a implantação e fiscalização da legislação relativa ao uso e parcelamento do solo, bem como a fiscalização de projetos de obras e edificações. Com exceção das gerências do Terminal Rodoviário e do Aeroporto Municipal, localizadas na Rua Gralha Azul, 301, e na PR-218, km 8, todas as demais estão sediadas no prédio da Prefeitura.

Também estão sob responsabilidade de Jair Milani e equipe todos os caminhões e maquinário pesado (motoniveladoras, retroescavadeiras, pás carregadeiras e tratores). Para fazer frente às demandas, a Seodur tem que investir permanentemente neste parque de máquinas e veículos. Recentemente, por exemplo, com investimento de R$ 239.800,00, a frota foi reforçada com um caminhão munck. O veículo é utilizado em colocação de tubos de drenagem, postes e vários outros serviços.

RELAÇÃO DAS OBRAS – PREFEITURA DE ARAPONGAS – DE 2017 A 2019

01. Pavimentação asfáltica, drenagem pluvial e iluminação da Rua Sabiá Castanho - Zona Sul

02. Construção de rotatória na Rua Taperaçu Cinza - Jd Interlagos

03. Reestruturação da drenagem pluvial da Rua Suindará - Pq das Nações

04. Construção da Unidade Básica de Saúde - Tipo II Jd San Raphael II

05. Reforma na Unidade do Corpo de Bombeiros

06. Calçada, Iluminação, pintura e troca de alambrado - Flamingos (18 Horas + Creche)

07. Reforma da Unidade Atendimento 18 Horas Antônio J. Marques

08. Reforma da Unidade de Atendimento 18 Horas Luiz Beffa

09. Reforma do Bloco da Secretaria de Esportes - Implantação da Academia do Atleta

10. Recapeamento de vias urbanas - Ruas Tangará, Dançador Grande e Garrincha do Mato Grosso

11. Construção de passeio e iluminação pública - Conjunto Corina Pugliese

12. Construção de pista de skate no CSU

13. Construção do vestiário e reforma da piscina do CSU

14. Construção do prédio do Procon

15. Contenção de processo erosivo na Rua Flautim Ruivo Conjunto Nossa Senhora do Loreto

16. Construção de módulo da Guarda Municipal / Policia Militar Conjunto Flamingos e Aricanduva

17. Construção do Espaço Multiuso (Sicoob - Conjunto Flamingos)

18. Pavimentação poliédrica da estrada Araguari - divisa com Londrina

19. Recapeamento da Avenida Arapongas e diversas transversais

20. Reforma e ampliação da Casa Lar

21. Construção do Meu Campinho - Alto da Boa Vista - Zona Sul

22. Construção do Meu Campinho - Jardim do Flamingos

23. Construção do Meu Campinho - Conjunto Ulysses Guimarães

24. Recapeamento Asfáltico no prolongamento da Rua Perdizes, Chupim e Gaivota Alegre

25. Implantação do Aterro Sanitário - 6a. Expansão

26. Iluminação Pública da Praça da Saudade - Cemitério

27. Reforma das Escolas Municipais Albor Pimpão Ferreira e José de Carvalho

28. Serviços de drenagem pluvial na Rua Furriel

29. Reforma do passeio entre as ruas Caneleirinho, Iratauá e Guacuru (Vila Araponguinha - Col. Racanello Sampaio)

30. Contenção de processo erosivo e galeria pluvial na Rua Iratauá - Vila Araponguinha - Clube Campestre

31. Adequação dos sistemas de drenagem e estabilização da erosão - Formigueiro da Serra Zona Sul

32. Construção da ponte na estrada rural - PR 444, Km12 Igrejinha

33. Reforma da quadra esportiva da Escola Aleydah Jardim Monte Carlo

34.Transposição interligação de bairros - Piacenza ao Paulino Fedrigo

35. Pavimentação de trecho da Rua Águias, Rua Andorinha do Mar com Dançarino Vermelho

36. Aquisição, reforma e ampliação do Centro Municipal Infantil Sônia Koga (Antiga Escola Adventista)

37. Reforma do Pronto Atendimento 24H, CEM Jayme de Lima, CEO e Farmácia Central

38. Compra de imóvel e reforma - Unidade Básica de Saúde Vó Dete - Jardim Primavera

39. Reforma da Unidade Básica de Saúde Joaquim Faria de Macedo - Vila Araponguinha

40. Reforma da Unidade Básica de Saúde Guadalupe - CSU

41. Ampliação e reforma do Centro de Referência Especializado de Assistência Social (Creas)

42. Reforma do módulo policial da Zona Sul

43. Construção do CMEI JD San Raphael II

44. Instalação da Delegacia da Mulher – Parceria Governo do Estado

45. Construção de ginásio de esportes no Conjunto Araucária

46. Pavimentação e drenagem a Rua Rouxinol - Colônia Esperança

47. Revitalização da Rua Pavão

48. Revitalização da Feira da Lua

49. Revitalização da Praça Mauá

50. Centro de Lazer e Esporte do Interlagos (Ordem de Serviço já emitida)

51. Cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal Antonio Grassano Junior - Zona Sul

52. Cobertura da quadra de esportes da Escola Municipal João Paulo - Jardim Petrópolis

53. Construção da Ponte Marcão - Gleba Orle/Ribeirão da Ilha

54. Construção da Ponte Lajeado - Gleba Orle - Ribeirão Lajeado

55. Construção da Ponte Cachoeirinha - Divisa com Londrina - Ribeirão Apertados

56. Conclusão do Pronto Atendimento Infantil (PAI) - Restavam 67% para término da obra no início da atual gestão

57. Parceria - Iluminação e defensas no trecho entre Arapongas e Aricanduva (Obra de R$ 7 milhões da Viapar, com contrapartida de R$ 330 mil do município)

58. Parceria - Alargamento da terceira faixa da BR-369, em frente à Rodoviária Municipal - Parceria/Viapar

59. Construção das marginais da PR-444 (Em andamento) - Parceria/Viapar

60. Melhorias no acesso à BR-369 x Rua Condor/Drongo - Posto Bandeirantes/Corpo de Bombeiros

61. Substituição da iluminação pública do Conjunto Águias, Tropical, Av. Gaturamo, Av. Siriema e outras

62. Revitalização da antiga Estação Ferroviária

