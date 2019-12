Prefeitura abre “Casa do Noel” nesta quinta-feira

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura, Lazer e Eventos, informa que a “Casa do Noel”, estará aberta para visitação pública a partir desta quinta-feira, acompanhando o horário especial do comércio para o Natal.

Carreta da Alegria

A abertura será precedida por uma carreata composta pelo trenó do “Papai Noel” e da “Carreta da Alegria”, que sairá às 19 horas da rotatória no final da Avenida Arapongas e estará disponível ao público que queira acompanhar o trajeto até a “Casa do Noel”, desfrutando de uma panorâmica privilegiada.

SERVIÇO

Abertura da “Casa do Noel”

Data – 5 a 23 de dezembro

Horário – 19h30m às 21h45m

Local - Museu de Arte e História de Arapongas (antiga prefeitura)

Endereço – Avenida Arapongas, 782 – Centro



A programação completa do Natal Luz 2019 começa no domingo, dia 8, com datas e horários dos eventos a serem divulgados nos próximos dias.