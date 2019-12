Arapongas dá continuidade a festival de talentos

A Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) de Arapongas realizou na terça-feira, o segundo dia de apresentações do I Festival de Talentos dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos, no Anfiteatro Vianninha. Desta vez, as principais atrações do evento foram as crianças e adolescentes (de 6 a 15 anos) que são atendidos pela Escola do Trabalho, Cemaf e Proer.

Em meio às apresentações musicais e de dança, as crianças e adolescentes colocaram em prática boa parte do conhecimento que adquiriram ao longo dos projetos, através de iniciativas de capoeira, flauta, canto, entre outros. No hall de entrada do anfiteatro houve também a exposição de produtos artesanais confeccionados em cada um dos serviços socioassistenciais.

“ Um momento mágico e gratificante que compartilhamos com as famílias e amigos de cada um desses alunos, que se dedicaram não apenas para essa noite, mas também, em todas as atividades que disponibilizamos através da Semas. Na noite anterior, tivemos as apresentações do idosos atendidos pelos nossos CCI’s, também repletas de muita emoção. É lindo ver todo o nosso trabalho, surtindo efeitos positivos. Nada disso seria possível sem a confiança dos pais depositas em nós, ao entusiasmo e comprometimento de todas as nossas equipes do Semas e da atual gestão que nos dá total respaldo para os serviços de excelência. Somos gratos e damos sequencia ao encerramento de 2019 já pensando em grandes feitos para 2020”, disse emocionada a secretária da Semas, Ismailda Ferreira de Lima da Silva.