Guarda Mirim de Arapongas participa de palestra sobre lixo eletrônico

Buscando conscientizar cada vez mais os cidadãos, a Usina de Reciclagem de Arapongas, através do gerente, Silvano Santos, realizou na última semana uma palestra sobre o tema: “Lixo Eletrônico” para os adolescentes atendidos pela Guarda Mirim. O principal foco do encontro foi levar informações quanto à destinação correta de todos esses materiais.

“Atendendo a esse convite, de imediato viemos repassar aos estudantes pontos importantes sobre o descarte correto do lixo eletrônico, bem como eletrodomésticos, pilhas, baterias e todos os outros materiais eletrônicos. Com informações de grande relevância que se colocadas em prática evitam fortes impactos ambientais. O lixo eletrônico mal descartado é prejudicial à saúde pública e meio ambiente, por isso, devemos estar atentos a todas essas questões”, afirma. Conforme Santos, periodicamente, o município tem executados mutirões de recolhimento de lixo eletrônico, facilitando o acesso para a população, além de ser um serviço que resulta em renda para as cooperativas de recicláveis.

Disseminado a boa conduta ambiental, a Usina de Reciclagem conta também com caixas coletoras de pilhas e baterias espalhadas em diferentes pontos de Arapongas, incluindo o Paço Municipal, Cisam, Fórum, Honpar, Irmandade Santa Casa, nos três Pronto Atendimentos 18 Horas, UPA, 24 Horas “Alberto Esper Kallas”, Terminal Rodoviário, Rodoviária Municipal, CRAS, CSU, além de empresas e supermercados.

“Nossas caixas estão devidamente identificadas para o descarte correto de pilhas e baterias, facilitando ainda mais a destinação correta. Com isso, contamos com o apoio de população. Essa é uma causa de todos nós”, afirma Silvano.

Novas ações para o dia 7 e 14 de dezembro

Fechando as ações de recolhimento de lixo eletrônico de 2019, um novo mutirão será realizado neste sábado (07), das 8 às 16h. Desta vez a ação será realizada simultaneamente no Centro, Jardim Aeroporto, Jardim Primavera e Núcleo Centauro. No centro, o posto de entrega será no Ginásio Municipal de Esportes. Nos jardins Aeroporto e Caravelle, será no pátio da Igreja Guadalupe. No Centauro, será na praça do bairro, localizada atrás do Mercado Centauro, e no Jardim Primavera em frente ao Colégio Joarib Grillo, na Rua Biguatinga.

Também no dia 14(sábado), o recolhimento desses materiais será feito nos bairros Flamingos, San Raphael, Padre Chico e Mônaco, das 8 às 16h, e os pontos de entrega serão divulgados nos próximos dias.