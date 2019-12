Comitê Gestor de Arapongas realiza balanço das atividades de 2019

Durante reunião realizada na última terça-feira, na Secretaria de Indústria e Comércio (Semic), representantes do Comitê Gestor de Lei Geral de Arapongas estiveram reunidos para a entrega e mensuração das atividades realizadas ao longo de 2019. Entre os destaques constam as ações desenvolvidas através da Sala do Empreendedor em parceira com o Sebrae, na quais, o Comitê Gestor atuou no acesso ao crédito, com seminários de crédito voltados aos contadores e empresários, com informações sobre formas de financiamento para pequenas empresas - com apresentação da Garantinorte e o Banco do Fomento, cooperativas de crédito de Sicredi e Sicoob, onde empresários e contadores realizaram contatos para verificação das melhores opções de crédito para cada tipo de negócio.

Houve também a Rodada de Negócios, com acesso a mercados, na temática de compras públicas em parceria com a Secretaria Municipal de Administração(Semad), levando informações dos itens que a Prefeitura irá adquirir e o que é necessário para a participação em processos licitatórios municipais. Com resposta positiva, as empresas que participaram de tais rodadas já vêm buscando informações, além de participarem de licitações já realizadas neste ano.

Demais temas como finanças, marketing, vendas, formalizações, planejamento estratégico, compras e controle de estoque também foram discutidos ao longo dos meses durante cursos, oficinas, palestras e consultorias. Sendo serviços gratuitos durante todo o ano. “Levamos informações aos Micro Empreendedores Individuais(MEI’s) de Arapongas e região, para aqueles que sonham em ter seu negócio, contribuindo para o desenvolvimento e crescimento das empresas, melhorando a gestão e o posicionamento no mercado”, enfatiza a consultora do Sebrae-Arapongas, Cinara Tozatti. Ela relembrou também a Feira no MEI, realizada em maio, na praça da Matriz, onde os empreendedores expuseram seus produtos e serviços para a população proporcionando a realização de negócios.

Em continuidade ao balanço de atividades, foi citada também a “Blitz do MEI” que levou informações aos feirantes de Arapongas, com incentivo à formalização de empresas. A ação percorreu por todas as feiras livres do município. Na área de Inovação e Tecnologia, foi iniciado neste ano a Governança de Inovação de Arapongas, com a união de várias entidades que trabalham com a temática, como Semic, IFTR, UTFPR, Sebrae, Senai, SESI, universidades particulares, escolas de ensino técnico. Avanços positivos também na simplificação e desburocratização para empresas, facilitando aberturas, emissões de alvarás online e demais melhorias. “Apoiamos a educação empreendedora, através da implantação da Empresa Fácil (Junta Comercial e Governo do Estado do Paraná”, acrescentou Tozatti.

Para o secretário da Semic, Valdecir Tudino, passos promissores foram dados em 2019 e demais avanços já estão previstos para 2020. “Para 2020 vamos continuar a atuar nestas frentes, embarcar em novas empreitadas, como associativismo, acesso a justiça e tributação, tendo o Comitê Gestor boas expectativas para o ano que vem. Agradecemos as entidades que em 2019 contribuíram para o desenvolvimento das ações do Comitê, como a Semic, Semad, Sefin, Semas, Sestran, Sescap, Aceca, CRC PR, Junta Comercial, Sebrae, Sistema FIEP, Sesi, Senai, Sicredi, Sicoob, Banco de Fomento, Garantinorte, Acia, Sindicato dos Trabalhadores Rurais”, afirma. Tudino acrescenta ainda que, algumas propostas e projetos já vêm sendo estruturados, como a Educação Empreendedora, através da implantação do JEPP Jovens Empreendedores Primeiros Passos, na rede municipal de ensino, para levar a dinâmica do empreendedorismo para as crianças, tomando o caminho certo para que possam se tornar as protagonistas de seus destinos.

“Para 2020 mais instituições estão convidadas a participar de todo esse trabalho junto ao Comitê. Aqueles que tiverem interesse em contribuir para o desenvolvimento das empresas na cidade, podem contatar a Semic. Todos serão bem vindos", encerrou Tudino.