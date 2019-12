Dois são presos por tráfico em Arapongas

Dois homens, um de 30 e outro de 36 anos, foram presos na noite de ontem (03), pela equipe Rotam da polícia militar de Arapongas por tráfico de drogas. As prisões aconteceram no Conjunto Corina Pugliese.

Durante patrulhamento, a equipe flagrou dois homens no portão de uma casa em atitude suspeita, e com a aproximação da viatura, ambos demonstraram nervosismo.

A equipe deu voz de abordagem, e com um dos rapazes que estava na calçada foi encontrada uma porção de maconha. O mesmo informou que teria pago R$ 10 pela droga. O outro homem que estava na entrada do portão saiu correndo em disparada para o interior da casa, e conseguiu arremessar para residências próximas, alguns objetos que estavam em suas mãos.



Ele também foi abordado pela equipe policial, que encontrou no interior da casa dinheiro trocado, totalizando R$ 1.413, além de mais uma porção de maconha pesando 13,7 gramas, papel filme para embalar a droga, e elásticos. Os dois homens receberam voz de prisão e foram encaminhados para a delegacia.