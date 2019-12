Arapongas garante R$ 18,5 milhões para hospitais

O governador Carlos Massa Ratinho Junior autorizou nesta terça-feira (3) o repasse de R$ 18,5 milhões para Arapongas, sendo R$ 17 milhões para a Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer/Honpar e R$ 1,5 para a Santa Casa. “Com os dois convênios, Arapongas se tornará referência em todo o Norte. Vamos mudar a estratégia da cidade para trazer mais médicos e clínicas”, disse o prefeito Sérgio Onofre. “O município está vivendo uma das melhores fases da sua história em termos de desenvolvimento. Mesmo com as dificuldades que atingem as prefeituras de todo o Brasil, temos investido pesado nesse setor. Com esses R$ 18,5 milhões na área da saúde, não poderíamos fechar melhor o ano”, acrescentou Onofre.

Umberto Tolari, presidente da Associação Norte Paranaense de Combate ao Câncer, entidade mantenedora do Honpar, disse que os recursos serão investidos em um novo pronto-socorro, que será um dos maiores do Estado, com 4 mil metros quadrados. As obras devem durar 30 meses e acrescentar 100 novos leitos ao hospital. O Honpar se tornará um novo hospital - esses R$ 16,9 milhões são parte de um projeto de R$ 41 milhões.

“Nossa abrangência é de 180 municípios e na alta complexidade cardíaca atendemos pacientes de todo o País. É uma verba pleiteada há, pelo menos, três anos”, afirmou Tolari. Passam pelo Honpar, segundo ele, pelo menos 7,5 mil consultas/mês, de 800 a 1.000 cirurgias/mês e 5 mil exames/mês, 95% realizados pelo SUS.

Já os recursos destinados à Santa Casa são parte de um projeto de R$ 3 milhões para um novo pronto-socorro e uma UTI Neonatal, com liberação imediata da metade. O provedor da Santa Casa, Leonardo Dalefe, também esteve presente e destacou a importância histórica da conquista para a entidade.

No total, o governador Ratinho Junior autorizou o repasse de R$ 78 milhões para hospitais filantrópicos do Paraná. Os recursos são destinados a obras (R$ 44,5 milhões) e equipamentos (R$ 33,5 milhões). Segundo o governo, é o maior pacote financeiro unificado da história às instituições, que atendem mais de 50% dos pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) do Paraná.

Os recursos contemplam 33 instituições e 41 convênios de 29 cidades. Com esses investimentos, a capacidade de atendimento dos hospitais será ampliada. Eles acolhem procedimentos de média e alta complexidade e são fundamentais para o ecossistema paranaense de saúde, em apoio aos hospitais públicos e particulares.

O governador destacou que os investimentos planejados para a saúde têm como meta a regionalização do atendimento. “O objetivo é diminuir as distâncias e acabar com os transportes longos de pacientes nas ambulâncias”, afirmou Ratinho Junior.

