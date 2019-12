Estação Cidadania Cultura de Arapongas encerra ano com peça teatral

Aconteceu no último dia 30, o encerramento das atividades do ano na Estação Cidadania Cultura (Praça CEU) de Arapongas, através da encenação da peça teatral Fatos e Personalidades Araponguenses, apresentações musicais e exposição de artes manuais. Conforme a coordenadora da Estação Cidadania e autora da peça, Sebastiana Lopes Barbosa da Silva (Tiana), a encenação foi feita por alunos/atores da comunidade que frequentam a Oficina Livre de Teatro, tendo como sinopse a imigração européia, desde sua chegada ao Brasil, norte do Paraná e Arapongas, retratando o cotidiano na educação, costumes, comida e o festival musical das rádios, evidenciando algumas personalidades e fundadores locais que tanto contribuíram para o desenvolvimento de Arapongas.

“A oficina livre de teatro é um dos projetos da Estação que vem fazendo muito sucesso entre a comunidade da Zona Sul e acontece desde março, envolvendo de crianças a idosos”, destaca a coordenadora. Ela também frisa que durante as atividades de encerramento performance do Grupo de Violeiros, que tem como instrutora Joseli Toledo Vilela e que enriqueceram a peça apresentando a musica “Mérica, Mérica”.

“Também tivemos a participação da voluntaria Legisvaine, que interpretou uma música sertaneja e uma coreografia gospel e a exposição dos objetos confeccionados pela alunas das artes manuais, que tem como instrutora Marlene Rosa”, acrescentou Tiana.

Prestação de Contas

Ela ressalta que desde março as atividades de Violão, Contação de Histórias para Todos, Oficina Livre de Teatro e Artes Manuais, estão sendo custeadas com o Prêmio Sociocultural onde a Oficina Livre de Teatro conquistou a 11º colocação e a Contação de Histórias Para Todos ficou em 17º lugar, totalizando R$ 21 mil em premiação.

O concurso foi promovido em 2018 pelo ex Ministério da Cultura, para todas as Pracas CEUS do país, sendo que dos 58 projetos inscritos, apenas 30 se classificaram, estando entre eles os de Arapongas.

“Toda a aplicação do prêmio foi enviada em forma de relatórios de prestação de contas, com fotos, vídeos, divulgação, entre outras exigências do edital, restando agora enviar apenas o relatório deste encerramento do ano, para fecharmos a conta com o Ministério da Cidadania”, informou a coordenadora.

Feirinha de Artes Manuais

Está acontecendo nesta terça-feira, das 15 as 17h30 na Praça Bussadori, localizada na altura do número 4981 da Avenida Rouxinol, uma feirinha com todos os produtos confeccionados pelas alunas das Artes Manuais, onde elas estarão comercializando seus produtos.

“Valendo lembrar que algumas destas alunas já estão recebendo encomendas, aumentando a renda familiar e isso, somando a todas as atividades da Estação Cidadania, nos enche de orgulho e alegria em poder estar levando cultura e serviço para a comunidade”, finalizou Tiana.