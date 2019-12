A Agência do Trabalhador de Arapongas oferta 32 vagas de emprego, nesta terça-feira (3). Para maiores informações os interessados devem comparecer à unidade na Rua Condor, 1145 – Centro, munidos com carteira de trabalho, documentos pessoais e currículo, ou entrar em contato pelo telefone 3275-1596. Confira as oportunidades de emprego.

ARTE FINALISTA : Atuar em gráfica. Ter experiência na função.

ANALISTA DE PCP

AUXILIAR TÉCNICO DE INSTALAÇÕES

COSTUREIRA DE ESTOFADOS (EXPERIÊNCIA EM COURO):

Atuar em indústria de estofados. Ter experiência.

COSTUREIRA EM GERAL: Atuar em ateliê de roupas .

CORTADEIRAS / ESTOFADOS: Atuar em indústria de estofados no corte em couro, com experiência na função.

CHAPEIRO: Atuar na montagem e elaboração de lanches, ter disponibilidade de horário. Ter experiência na função.

DESIGNER DE INTERIORES: Irá atuar em decoração de projetos em estúdio de designer e imagens, com experiência.

DESIGNER GRÁFICO

ELETRICISTA DE MANUTENÇÃO : Com experiência na função. Irá atuar em indústria alimentícia na manutenção das máquinas

ESTOQUISTA

MARCENEIRO

MOTORISTAS CARRETEIRO: Trabalhar em transportadora, realizará viagens por todo o Brasil, com experiência. POSSUIR CNH C OU D

MOTORISTA TRUCK : Trabalhar em transportadora, realizará viagens por todo o Brasil, com experiência/(POSSUIR CNH D).

MONTADOR DE MÓVEIS : Atuar como montador de móveis dentro da indústria

MONTADOR DE ESTRUTURAS DE ESTOFADOS: Ter experiência na função.

MECÂNICO DE MÁQUINAS INDUSTRIAIS: Atuar em indústria na manutenção das máquinas.

MECÂNICO DE SUSPENSÃO: Com experiência em balanceamento alinhamento e troca de óleo.

MECÂNICO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR.

NUTRICIONISTA

OPERADOR DE LINHA U.V: Atuar em indústria moveleira, necessário ter experiência na função.

OPERADOR DE AR CONDICIONADO: Atuar na instalação de ar-condicionado - VAGA PARA APUCARANA.

OVERLOQUISTA: Atuar em indústria de confecção. Ter experiência na função.

OPERADOR DE FURADEIRA

OPERADOR DE COLADEIRA DE BORDA

OPERADOR DE EXTRUSORA PLÁSTICO

OPERADOR DE CNC

REPRESENTANTE COMERCIAL

TAPECEIROS: Atuar como tapeceiro de estofados

VENDEDORES INTERNOS: Atuar no comércio em vendas de eletrodomésticos e vendas em geral. Atuar em loja de material de construção.