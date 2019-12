Quer ajudar alguém neste Natal? Veja onde doar em Arapongas

A fim de contribuir com o natal de diversas famílias, ações sociais têm promovido a arrecadação de alimentos e brinquedos novos ou seminovos em bom estado de uso. Seguindo neste caminho, a Guarda Municipal de Arapongas (GMA) realiza a campanha Natal Solidário – “Doe o seu melhor para o que há de melhor no mundo!”, através da arrecadação de brinquedos novos ou seminovos(em bom estado de uso) que serão distribuídos para as crianças que mais precisam.

As doações podem ser entregues diretamente na Central da GM, situada na Rua Eurilemos, 530 - Centro) , ou no Posto Catuaí( Rua Andorinhas, 28 – Centro), através de caixas coletaras com o slogan da campanha. As doações seguem até o dia 21 de dezembro. Já as distribuições serão realizadas no dia 22 de dezembro, com local a ser definido.

A Secretaria Municipal de Saúde, através da UBS Pombas – centro, iniciou a Campanha Natal Solidário “Transforme sonhos em realidade”, que consiste na arrecadação de brinquedos novos ou semi novos (em bom estado) e alimentos não perecíveis, para doação às famílias que mais necessitam em Arapongas. O ponto de coleta acontece na própria UBS, situada na Rua Harpia, 108 - centro. As doações acontecem até o dia 15 de dezembro.Para maiores informações, os interessados podem entrar em contato através do telefone: 3902-1207.

O Centro de Educação Profissional SOS Vida promove a arrecadação de brinquedos novos ou seminovos (em bom estado). O intuito é de que os brinquedos cheguem a bairros de Arapongas, além dos municípios de Alvorada do Sul, Londrina e Maringá. Todas as arrecadações serão feitas até o dia 15 de dezembro, sendo entregues na sede do SOS Vida, situada na Rua Garças, 1019 – centro. A distribuição dos brinquedos está prevista para o dia 24/12(Véspera de Natal). Em Arapongas as doações vão acontecer em bairros e instituições sociais.