SIMA entrega prêmio de gestão ambiental para empresas de Arapongas

O Sindicato da Indústria Moveleira de Arapongas (SIMA), realiza hoje (03), a entrega do ECOSELO para empresas contempladas em 2019. O reconhecimento faz parte das políticas de gestão ambiental no pólo moveleiro da cidade.

Realizado em parceria com o CETEC Ong, o evento vai acontecer na sede campestre do SIMA, a partir das 18h30, com apresentação da evolução do Programa ECOSELO e entrega dos certificados para as empresas que aderiram ao programa e que cumpriram integralmente as leis ambientais, utilizando apenas matéria prima de recursos renováveis, que dão destino correto a seus resíduos industriais, que cuidam do ambiente de trabalho e principalmente, cumprem as leis que regem a segurança e saúde do trabalhador.

O ECOSELO premiará as empresas nas categorias bronze, prata, ouro e diamante.