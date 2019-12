GM Ambiental de Arapongas já capturou 50 animais silvestres na cidade em 2019

A presença de animais silvestres no perímetro urbano de Arapongas já se tornou rotina para o Grupamento de Defesa Ambiental (GDA) da Guarda Municipal da cidade. Os registros são feitos semanalmente nas mais diferentes regiões do município. Considerando o período entre janeiro e outubro de 2019, houve a captura de 50 animais, de diversas espécies.

As principais intervenções do GDA, ao longo deste período, compreenderam a captura de 08 lagartos, 08 gambás, 06 ouriços, 03 capivaras, diversos pássaros, entre outros animais, como dois furões, que foram encontrados na região central da cidade.



De acordo com o GM Anderson Alves, responsável pelo GDA, algumas ocorrências exóticas também são registradas, como o caso de uma siriema, que apareceu nos fundos de uma casa. “Chama a atenção por ser uma ave de grande porte, ela foi vista por moradores da Vila Sampaio e o animal entrou em uma casa e se escondeu dentro de uma edícula. Conseguimos imobilizar a ave que estava bastante assustada, e depois, a colocamos de volta na natureza”, lembra.



Outra situação inusitada, foi a captura de uma capivara dentro de um supermercado na área central da cidade. “O animal estava acuado, no estacionamento, e também foi capturado e levado para atendimento veterinário. Após o atendimento, ela foi solta de volta à natureza”, conta Alves.



O coordenador do GDA explica que essas atividades são rotineiras, havendo casos como no ano de 2017, onde foi capturada uma onça suçuarana, na cidade de Rolândia, e a GM Ambiental foi acionada em apoio ao Corpo de Bombeiros. Para ele, uma possível causa destas aparições de animais silvestres, ainda com quantidades crescentes, está ligada ao território privilegiado por matas e natureza. “A cidade está crescendo e os espaços verdes diminuindo, muitas residências já atingem áreas de fundo de vales e regiões próximas a locais com vegetação nativa, onde habitam os animais”, explica.

O setor Ambiental da Guarda Municipal de Arapongas está em atividade desde 2010, quando foi instituído o Grupamento de Defesa Ambiental. “O GDA busca em conjunto com a Secretaria de Meio Ambiente de Arapongas, dar resposta às solicitações da população, visando a segurança das pessoas e o bem estar dos animais, promovendo as atividades dentro das normas especificadas pela legislação Ambiental. A Guarda Ambiental contribui ainda no fortalecimento e na presença do município no controle de crimes ambientais como caça e desmatamento, que afetam diretamente na preservação Ambiental”, finaliza Alves.