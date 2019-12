O prefeito de Arapongas Sergio Onofre, gravou hoje (02) um vídeo pedindo a colaboração da população para o cuidado e a conservação com os enfeites natalinos da cidade.

O vídeo foi divulgado no mesmo dia que dois jovens utilizaram as redes sociais para ameaçar uma depredação aos enfeites de natal.

Onofre afirma no vídeo, que os enfeites são pagos com dinheiro dos impostos, de todos os araponguenses, e por isso, todos devem ajudar a fiscalizar e cuidar do bem público. Assista: