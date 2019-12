Semed segue cronograma de encerramento da Escola de Pais, em Arapongas

Através da Secretaria Municipal de Educação(Semed), as escolas têm dado continuidade ao encerramento do projeto Escola de Pais - que alia na prática atividades voltadas a boa conduta familiar e escolar, através de informativos que abordam temas específicos e de importância para a formação dos estudantes.

Na última semana, a Escola Municipal Professora Antonica G. Franciosi, Escola Profª Aleidah Costa Santos e Escola José de Carvalho realizaram atividades especiais de encerramento de tal projeto, unindo em um ambiente de confraternização, alunos pais e corpo docente.

A Escola Municipal José de Carvalho, desenvolveu uma palestra sobre o tema: “ A importância da criança para ter um mundo melhor”, seguido de uma apresentação e exposição de trabalhos da disciplina de robótica, pratica ao longo dos últimos meses, além da exibição das atividades do projeto “ A união faz a vida” e Sebrae. As atividades foram encerradas com um delicioso café da tarde.

Na Escola Municipal Aleidah, foi organizado uma exposição com os projetos feitos na escola durante o ano letivo, em especial, Escola de Pais, oficinas de leitura, produção de poemas, contos, cartazes, maquetes, entre outros. O ato contou com a presença das famílias dos alunos, professores e comunidade em geral.

Com diversas declamações de poesias recitadas pelos alunos, a Escola Municipal Profª Antonica Giroldo Franciosi, realizou um evento especial dedicado à família. Os professores e alunos realizaram exposições de trabalhos encerrando os Projetos desenvolvidos durante o ano letivo. A exposição da pré-escola contou com o “Bichonário”- um portfólio das letras do alfabeto e animais iniciados por elas, e animais confeccionados com material reciclado, onde a família da criança participou ativamente de cada confecção.

Os alunos dos 2º anos expuseram os trabalhos realizados sobre o projeto “Era uma vez”, e apresentaram a música tema do projeto em libras, com belíssima apresentação emocionando os familiares presentes. Já os alunos e professores dos 5º anos (C e D) encerraram o projeto “Um encanto de poesia”, com declamação de poesias, ensaiadas com muita dedicação pelas professoras e demonstrando a superação dos alunos na memorização e desenvoltura. O Projeto Escola de Pais também foi encerrado na mesma oportunidade.