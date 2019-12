Praça CEU das Artes forma 36 alunos no Curso de Informática Básica

Ampliar o conhecimento. Esse é um dos fundamentos básicos dos cursos gratuitos disponibilizados através da Praça CEU – Centro de Artes e Esportes Unificados, que realizou na noite da última sexta-feira (29), a entrega de 36 certificados aos formandos do Curso Básico de Informática 2019. Os alunos foram divididos em quatro turmas, com aulas ao longo de nove meses. “Tudo isso é resultado da dedicação dos nossos alunos. Adquirir e aperfeiçoar conhecimento são caminhos válidos para todas as idades. Nossas turmas mesclaram alunos na faixa etária de 10 anos, adultos e o pessoal da melhor idade. Levando em consideração que o conhecimento na área digital é de extrema importância na atualidade, e tende a crescer cada vez mais”, enfatizou o gerente da Praça CEU, Sebastião Ferreira da Silva, o Cecéu.

Participaram também do evento a coordenadora do CRAS Zonal Sul, Regiane Ziroldo, o professor de Informática, Edvaldo Manuel Pinto e familiares dos formandos.

Matrículas para 2020

A Praça CEU das Artes informa que a partir de dia 11 de dezembro estarão abertas as vagas para o Curso Gratuito de Informática Básica. As matrículas podem ser feitas das 8h às 11h e das 13h às 17h.

Os interessados devem comparecer até o local, portanto RG, CPF e NIS – Número de Identificação Social do Cadastro Único. Serão quatro turmas, com 10 vagas cada(nos períodos matutino e vespertino).

Idade permitida: A partir dos 10 anos.

Para maiores informações, entrar em contato através do telefone: 3902-1763. A Praça CEU está situada na Rua Andorinha do Rio - Parque Industrial IV, Arapongas – PR.