Decoração natalina enche de luz a Avenida Arapongas

Começou a funcionar na noite deste domingo (01) a decoração natalina em Arapongas. As luzes estão em estruturas dispostas ao longo de toda a avenida, com destaque para as praças do Santuário Nossa Senhora Aparecida e Praça do Museu Histórico e Correio. "Ficou maravilhosa a decoração. Vim aqui com meus filhos, estamos tirando muitas fotos e enviando para nossos familiares e amigos", afirmou a dona de casa Ilce M. Pereira. "Natal é luz, né? A gente estava agurdando com ansiedade. Ficou tudo muito bonito", avaliou Anselmo Peraro Knol, vendedor.

O secretário de Cultura, Lazer e Eventos, Geison Cortez, afirma que nesta semana também será decorada a Prefeitura e outros pontos da cidade. "O nome da campanha natalina é Natal Luz 2019. Por isso, queremos uma decoração que faça jus", salientou o secretário. No próximo domingo (08), começa a funcionar a Casa do Noel, localizada no Museu Histórico (Mahra). Também haverá uma extensa agenda cultural, com apresentações de vários artistas e representantes de entidades na área central. "Com certeza, teremos a cidade bem movimentada até o Natal, com muitas atrações e muitas coisas bonitas para toda a população", acrescentou Cortez.



O prefeito Sérgio Onofre acredita que a decoração natalina e a programação cultural vão contribuir para fazer com que as pessoas saiam de casa, passeiem pelo centro, prestigiem o comércio e as atividades programadas para esta época do ano. "Foi tudo preparado com carinho para a família araponguense", pontua o prefeito.