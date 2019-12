Jovens combinam pela internet destruição de enfeites de natal, em Arapongas 

Dois jovens utilizaram as redes sociais nesta segunda-feira (02) para ameaçar uma depredação nos enfeites natalinos de Arapongas.

Em uma publicação feita em uma rede social de fotos dos enfeites que foram acesos na noite de ontem (01), um jovem marca outros dois e comenta "Devemos fazer o que?", em seguida um dos jovens marcados responde ao comentário dizendo "nois vai dibuli é tudo" e outro ainda diz "só pedrada".

Os comentários foram salvos e os autores da ameaça agora são alvos de investigação. De acordo com o secretário municipal de Segurança e Trânsito de Arapongas Paulo Sergio Argati, a guarda municipal está empenhada em identificar e localizar os rapazes. "Nossa equipes, juntamente com a polícia militar estão em busca de identificar e punir os autores destas ameças. Câmeras de monitoramento estão posicionadas em todo o perímetro em que os enfeites estão colocados e nossa vigilância é 24 horas, inclusive com reforço de patrulhamento presença no local", afirmou o secretário.

A iluminação de natal foi inaugurada ontem (01) a noite na cidade, mesma data em que aconteceu a chegada do Papai Noel em Arapongas, que desceu no Estádio Municipal de helicóptero, sendo calorosamente recepcionado por milhares de pessoas e recebendo as chaves da cidade do prefeito Sérgio Onofre e da presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) Evelyse Segura.