Arapongas assina convênios de quase R$ 1,8 mi com a Caixa

Em solenidade realizada na manhã desta segunda-feira (02), foram assinados três convênios entre a Prefeitura de Arapongas e a Caixa Econômica Federal no valor de R$ 1.792,650. O primeiro convênio, no valor de R$ 1 milhão, é verba que foi viabilizada através de emenda do deputado federal Pedro Lupion (DEM) e destina-se à construção de dois Centros de Convivência do Idoso (CCIs), sendo um localizado no Conjunto San Raphael III e outro na Vila Brasil. Outro convênio, no valor de R$ 382 mil, destina-se a recuperação de parte da Rua Rouxinol (trecho localizado entre a Rodoviária e a antiga Ferroviária). E um terceiro convênio, no valor de R$ 410.650,00, será destinado a obras de reforma do Ginásio de Esportes Municipal Luiz Augusto Zin.

Os recursos desses dois últimos convênios foram viabilizado pelo então deputado federal Luiz Carlos Hauly. "Num tempo em que os recursos estão escassos, poder anunciar o investimento de quase R$ 1,8 milhão é sempre uma excelente notícia", afirmou o prefeito Sérgio Onofre.

A Caixa Econômica esteve representada pelo gerente regional Olides Millezi Junior, pelo supervisor de filial Governo Caixa Econômica Federal Wilton Onishi e pelo gerente geral em Arapongas, Luiz Carlos Pedroso. "A gente percebe que Arapongas está se tornando um polo regional de desenvolvimento e é muito bom ver que a Caixa Econômica é parceira em muitas dessas obras", afirmou Olides Millezi Júnior. Ele lembrou que levantamento recente feito pela Caixa mostrou que o município de Arapongas, se quiser, tem grande capacidade financeira para a tomada de recursos, devido à situação de equilíbrio financeiro.

Na oportunidade, o prefeito Sérgio Onofre adiantou também que estará em Curitiba nesta semana para tratar sobre a liberação de R$ 1,5 milhão paraa Santa Casa e de R$ 17 milhões para o Honpar, recursos que serão destinados à construção de uma nova unidade do hospital. "Arapongas deverá fechar o ano com um dos maiores saldos de investimentos de sua história. São mais de 60 obras nesses três anos de mandato, entre obras concluídas e entregues, as que estão em andamento, como a reforma da Praça Mauá, da Feira da Lua e o prolongamento da Rua Rouxinol, e as que estão com ordem de serviço e tudo pronto para começar", destacou o prefeito.

Também participaram da solenidade o vice-prefeito Jair Milani, o presidente da Câmara, Osvaldo Alves dos Santos, vereadores, secretários municipais e outras lideranças.