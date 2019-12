Arapongas recepciona Papai Noel com grande festa

Uma bela tarde de domingo em família repleta de atrações, marcou a chegada do Papai Noel em Arapongas, que desceu no Estádio Municipal de helicóptero, sendo calorosamente recepcionado por milhares de pessoas e recebendo as chaves da cidade do prefeito Sérgio Onofre e da presidente da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) Evelyse Segura.

Conforme o secretário da Cultura Geison Cortez, esse jeito todo especial de abrir as comemorações do Natal em Arapongas, acabou se transformando anos últimos 3 anos em um dos eventos mais aguardados do ano, atraindo inclusive público de cidades vizinhas que vem para prestigiar esta megafesta, que emociona pela magia do Natal.

O prefeito Sergio Onofre participou do início ao fim do evento, fazendo questão de cumprimentar as pessoas e principalmente as crianças, que são a principal motivação da festa.

“Para nós é uma satisfação oferecer esta festa em família em uma data tão especial para seus filhos e agradecemos a todos que prestigiaram o evento e ao pessoal da Secretaria da Cultura, sempre fazendo a diferença quando o assunto é organização, zelo e competência”, comentou o prefeito.

Também participaram secretários municipais, vereadores e demais autoridades convidadas.

A festa teve início por volta das 14 horas com a abertura dos portões, seguida de demonstração de balão, apresentação de paraquedismo com personagens caracterizados de super heróis, distribuição de brinquedos, doces e área de recreação, culminando com o “grand finale”, que foi ai chegada do Papai Noel pontualmente às 17 horas, conforme previsto no cerimonial do evento.



A data também marcou a inauguração da decoração natalina na cidade, para que a data seja comemorada com muito brilho e luzes, fazendo jus ao tema para este ano que é “Natal Luz 2019”.



CASA DO NOEL

Já a Casinha de Noel será aberta no dia 8 de dezembro no MARHA, quando também terá início a programação de natal com cantatas, apresentações de corais e demais atrações.

A prefeitura de Arapongas e a Secretaria da Cultura agradece aos parceiros que colaboraram para a magnitude e importância do evento, com destaque para a Associação Comercial e Empresarial de Arapongas, Polícia Militar, Guarda Municipal,Grupo de Paraquedismo Skydiver's, Secretaria de Saúde, Milton Balonismo e demais colaboradores do comércio.