ONG "Arte & Vida" realiza Mega Bazar, em Arapongas

O Centro de Convivência Arte & Vida, de Arapongas, irá realizar no próximo final de semana o Mega Bazar com mercadorias apreendidas e doadas pela Receita Federal. Todo o valor arrecadado será destinado à construção da sede própria da entidade. O Mega Bazar será nos dias 7 e 8 de dezembro (sábado e domingo), das 9 às 17 horas, no Colégio Estadual Antonio Garcez Novaes.

Celulares, eletrônicos, equipamentos de informática, brinquedos, perfumes, maquiagem, vestuário, peças para carro, equipamentos de pesca, relógios e utensílios de marcas variadas. Entre os aparelhos de celular haverá para venda Iphone 6, 7 e 8, Catrpillar S30 e S60, Samsung, Motorola, Xiaomi e Sony. Entre os itens de vestuário haverá jaquetas e camisetas infanto-juvenil e adulto e da linha baby da marca Carter´s, com mais de 400 peças diversificadas. Entre os eletrônicos Sony PS4, Xbox One, Tablet, X Box, Caixa JBL, carregadores, entre outros. Serão mais de 9 mil itens no total.

Para organizar a entrada do público, serão distribuídas senhas a partir das 8 horas. As compras poderão ser feitas com dinheiro, cartão de débito ou de crédito, sendo possível parcelamento em até quatro vezes. Os produtos somente serão vendidos para pessoas físicas, mediante emissão de recibo com nome, CPF e RG. O valor máximo para compra é de R$700 (setecentos reais) por pessoa.

O Centro de Convivência Arte & Vida que desde 2005 leva arte para a comunidade, desenvolve programas sócio-culturais para crianças e adolescentes da comunidade de Arapongas, com idade entre 5 e 16 anos. Com 230 alunos, a ONG oferta oficinas de música instrumental, karatê, balé clássico, ginástica rítmica, teatro e mantem ainda uma Orquestra composta por 45 integrantes.

Em novembro de 2012, a ONG Arte & Vida, obteve do Governo do Estado do Paraná, a cessão de uso por 10 anos e consequente doação posterior de um terreno na região central de Arapongas, para a construção da futura sede da Arte & Vida. Atualmente a entidade funciona em um espaço alugado que consome R$ 3.900,00 (três mil e novecentos reais) mensais das doações recebidas.

Conforme o diretor do projeto, Marcelo Emygdio, “o terreno é uma conquista de grande relevância para a Arte & Vida e também para o município de Arapongas. Agora a nossa batalha continua ainda com mais afinco, para construirmos a tão sonhada sede que se faz necessária, frente à demanda existente de atendimento”.