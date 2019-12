Homem assassinado em Arapongas é identificado 

O homem de 37 anos que foi assassinado no começo da tarde deste domingo (1), foi identificado. Trata-se de Aldemiro no Nascimento Filho, conhecido como 'maisena'.

Ele foi atingido por um golpe de faca que acertou o pescoço. O crime aconteceu na Rua Papagaio Campeiro no Jardim Araucária. Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, porém, a vitima não resistiu e morreu no local.

O autor da facada já teria sido identificado pela polícia. O crime segundo testemunhas, aconteceu após uma discussão.

A Polícia Civil investiga o caso. O corpo do homem foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) de Apucarana.