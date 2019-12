Homem é assassinado em Arapongas 

Um homem de 37 anos foi assassinado após ser atingindo por um golpe de faca no pescoço, em Arapongas. O crime aconteceu no começo da tarde deste domingo (01) no Jardim Araucária na Rua Papagaio Campeiro.

Uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) foi chamada, porém, a vitima não resistiu e morreu no local.

O homem, que até o momento não teve o nome revelado, foi esfaqueado em frente de uma casa. A Polícia Civil vai investigar o caso.

O corpo do homem foi levado para o Instituto Medido Legal, IML, de Apucarana. A Polícia Militar (PM), tenta encontrar o autor do crime.