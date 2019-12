Papai Noel chega nesta tarde em Arapongas 

A prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura está reforçando o convite para a chegada do Papai Noel na cidade, marcada para acontecer neste domingo (1), com uma grandiosa festa no Estádio Municipal José Chiapin.

Conforme o secretário da Cultura, Geison Cortez, este é o terceiro ano consecutivo da festa, que segue a proposta do prefeito Sergio Onofre de promover um Natal com muita alegria, união e solidariedade dentro do contexto da festa em família.

Na oportunidade também haverá distribuição de doces e brinquedos e área de diversão, com a utilização de brinquedos infláveis gratuitamente.

SERVIÇO

CHEGADA DO PAPAI NOEL

14:00 – Abertura dos Portões

15:00 – Apresentação de Balonismo

16:30 – Chegada dos Super-Heróis de Paraquedas

17: 00 – Chegada do Papai Noel de Helicóptero

O evento é uma organização da prefeitura de Arapongas, através da Secretaria da Cultura, com apoio da Associação Comercial e Empresarial de Arapongas, Polícia Militar, Guarda Municipal e Grupo de Paraquedismo Skydiver´s.