Veja como vai funcionar a primeira escola municipal militar do país, que será implantada em Arapongas

Em reunião realizada na noite da quinta-feira, pais, alunos e comunidade da Zona Sul de Arapongas participaram de uma apresentação do projeto da Escola Militar Municipal de Arapongas a ser implementada na Escola Municipal Professora Maria Hercília Horácio Stawinski. O ensino militar na rede municipal é o primeiro a ser implantado no país, segundo a prefeitura. O encontro foi ministrado pelo major José Carlos, que será responsável pelos serviços militares da escola, do prefeito Sérgio Onofre, e demais autoridades e apresentou a metodologia da escola, baseada em sistema de créditos e hierarquia.

Conforme explicou o major, a chamada Escola Cívico Militar “Dra. Maria Hercília” iniciará suas atividades em fevereiro de 2020, tendo como preceitos fundamentais atingir uma educação de excelência, visando um formação intelectual, ética, cívica e moral, entre os alunos do 1º ao 5º ano. “É importante que os pais entendam a proposta da Escola Militar. Não estamos aqui para formar soldados, e sim, doutrinar dentro da filosofia militar para que eles sejam disciplinados na escola, e em especial, em casa, levando em consideração que os pais devem ser as primeiras autoridade a quem eles devem respeito”, iniciou. Ele ainda acrescentou que as atividades que serão desenvolvidas visam à valorização e auto-estima de cada aluno. O desenvolvimento de cada estudante será acompanhado de forma constante por orientadoras e supervisoras. A cada início de semestre, todos os alunos receberão 27 créditos disciplinares e serão avaliados trimestralmente pelo diretor disciplinar e pelos supervisores de alunos.

O prefeito Sérgio Onofre reiterou o grande passo positivo que Arapongas dará no setor da educação, reforçando a qualidade do ensino. “Esse é um dia que marca a história do município na educação. Conheci de perto os trabalhos realizados na Escola Militar em Curitiba e, sendo instalado aqui em Arapongas, colheremos bons frutos. Os moldes da escola militar unem a instituição de ensino e família, através de um sistema democrático organizado, semeando o respeito para com os pais, professores, comunidade e entre os próprios alunos”, afirmou. Onofre garantiu ainda que essa será a primeira Escola Militar Municipal, de outras que se estenderão por demais bairros da cidade, além de citar também a instalação da Escola Estadual Militar, convênio com a Secretaria de Desenvolvimento Urbano (Sedu) e Fundepar, no qual, o município garantiu a construção do Colégio Estadual da Zona Sul. Os investimentos são da ordem de R$ 7,7 milhões.

Ao final, os presentes fizeram perguntas e elogios, esclarecem dúvidas, tendo boa aceitação por parte dos pais na metodologia a ser aplicada. A reunião contou também com a presença do secretário de Educação, Professor Peta, secretário de Segurança, Paulo Argati, Policiais Militares da Reserva, vereador Miguel Messias, comandante da 7ª CIPM, Capitão Humberto Cavalcante e diretora Nágila Depretis Santos.









Conheça a Metodologia da Escola Cívico Militar “Dra. Maria Hercília”



Fundamentos:

Destacar a importância da participação dos alunos nas atividades realizadas visando proporcionar o crescimento na formação do aluno. Estas atividades têm como objetivo fundamental a convivência entre as pessoas (alunos, professores, funcionários e pais). No mundo onde os contatos de amizade estão sendo substituídos por contatos virtuais, é importante estimular a troca de opiniões e de respeito às diferentes opiniões. Reconhecer as necessidades dos alunos, inclusive no que tange à sua disciplina e educação.

Supervisão de alunos:

Os Supervisores de alunos são Policiais Militares da Reserva que estão em contato direto com os alunos, sendo estes os responsáveis pela sua coordenação, nas mais diversas atividades desenvolvidas na escola, encaminhando as demandas aos profissionais competentes quando necessário.

Direção:

A Direção disciplinar é exercida por um Militar da Reserva que estará responsável por conduzir os trabalhos relacionados aos assuntos disciplinares da escola em sua totalidade, encaminhando as demandas aos profissionais competentes quando necessário. As questões pedagógicas da escola permanecem sob a responsabilidade da Direção e professores.

Sala de Aula:



Os alunos deverão manter a limpeza e a organização diária das salas de aula, as salas serão vistoriadas pelos Supervisores de Alunos.

Hierarquia: Na escola, alunos de séries superiores ou ainda da mesma série, coordenam a turma, assessorando a Supervisão de Alunos no controle dos alunos em sala de aula e nas formaturas diárias. Neste sentido, cada turma contará com dois alunos em função de coordenação, sendo denominados Chefe e Subchefe de turma.

Apresentação Pessoal dos Alunos:



Os alunos utilizarão uniformes específicos – cedidos pela própria instituição, com fardamento usado por todos os alunos, diariamente, de acordo com o calendário de atividades. Cortes ou penteados (para as meninas) determinados pela escola. As unhas das mãos deverão estar aparadas e limitadas ao tamanho que não ultrapasse a ponta dos dedos.





Concessão de créditos aos alunos que se destacarem:



Receberão créditos os alunos que se destacarem nos seguintes aspectos:

Alcançar em todos os trimestres média igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero) em todas as disciplinas; receberá o Diploma de Honra ao Mérito;

Sobressair-se positivamente em seu comportamento disciplinar; 05 (cinco) pontos.

Sobressair-se positivamente nas diversas modalidades da escola, bem como em atividades extra-curriculares e desfiles. 03 (três) pontos.

O aluno que praticar alguma transgressão sofrerá deduções nos seus créditos disciplinares toda vez que deixar de cumprir seus deveres. A cada transgressão disciplinar poderão ser avaliadas as circunstâncias atenuantes ou agravantes, podendo ocorrer à diminuição proporcional do número de créditos referenciais.





Transgressões

A dedução dos créditos ocorrerá da seguinte forma:

Transgressões leves – até 02 (dois) créditos;

Transgressões médias – até 04 (quatro) créditos;

Transgressões graves – até 08 (oito) créditos;

Transgressões gravíssimas – até 10 (dez) créditos

Serão registradas em Memorando Disciplinar a concessão bem como a perda de créditos.





MEDALHA DE MÉRITO ESCOLAR

A Escola homenageará, a cada término de Trimestre e do ano letivo, os alunos que se destacarem nos quesitos de nota e disciplina escolar. Esta ação tem como objetivo o incentivo aos hábitos de estudo e a autonomia do aluno no tocante à disciplina e à harmonia do ambiente escolar.

Os homenageados serão os alunos que atingirem média trimestral igual ou superior a 8,0 (oito vírgula zero) em todas as disciplinas, além de ter, por parte da Direção Disciplinar, o conceito disciplinar no referido trimestre. O aluno que atingir a média estabelecida, receberá ao final do trimestre um Diploma de Honra ao Mérito, e aquele que receber o Diploma de Honra ao Mérito, durante os três trimestres ao longo do ano letivo, receberá, em Solenidade, a Medalha de Mérito Escolar da Escola Cívico-Militar Drª Maria Hercilia.