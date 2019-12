Músico Lucas Roberto se apresenta em Arapongas 

O músico, produtor e cantor Lucas Roberto se apresenta no dia 5 de dezembro, às 20 horas, na Arena Arte e Cultura Arapongas. O músico se desenvolveu musicalmente estudando em casa, por meio da experimentação do corpo e da voz. O cantor tem como inspiração estilos musicais como o R&B, o Pop e o Soul. O artista apresenta arranjos próprios de canções de Michael Jackson, Stevie Wonder, Bee Gees, Bruno Mars, Beyoncé, Katy Perry, Demi Lovato, Alicia Keys, Liniker e Dani Black, oferecendo ao público uma experiência musical singular.

Serviço

Data: 5 de dezembro

Horário: 20 horas

Duração: 80 minutos

Classificação: livre

Valor: ingresso solidário (1 quilo de alimento não perecível)

Local: Arena Arte e Cultura Arapongas

Endereço: Rua Caneleirinho - Vila Araponguinha

Observação: retirar ingresso com 1 hora de antecedência (sujeito a lotação)