Comitê Gestor discute novos projetos para 2020

Nesta semana, o Comitê Gestor de Arapongas estive reunido com representantes do Sindicato das Indústrias Moveleiras de Arapongas (SIMA) e Instituto Federal do Paraná ( IFPR-EAD Campus Arapongas), a fim de discutirem sobre novas parcerias e projetos para 2020. Entre as pautas foram explanadas propostas para a realização de cursos de inglês voltados para os negócios - com foco em negociações internacionais no ramo da indústria moveleira. O intuito é de que o curso gratuito seja semestral, com disponibilidade inicial de 20 vagas voltadas aos profissionais que atuem no setor moveleiro. Caso a demanda seja maior, o IFPR-EAD Arapongas visa abrir aumentar o número de vagas.

“Tivemos uma primeira reunião bastante produtiva, na formulação de projetos interessantes e, que devem fomentar e levar boa e maior qualificação aos profissionais na área moveleira de Arapongas, que obtém grande destaque no setor econômico do país. Ideias promissoras que serão colocadas em prática a partir do ano que vem”, afirma o secretário de Indústria e Comércio, Valdecir Tudino.

Para o diretor Executivo do Sima, Silvio Luiz Pinetti, a nova proposta terá como foco principal fomentar a indústria moveleira no cenário internacional. “ Apoiamos a iniciativa, pois é uma demanda das indústrias para a atuação no mercado internacional, mesmo para as pequenas empresas, que podem alcançar novos mercados, desde que tenham um funcionário preparado para esse tipo de negociação”, afirma.

O encontro contou também com a presença da professora do IFPR-EAD, Patrícia da Silveira, agente de Crédito Fomento Paraná, Valquíria Pereira, representante do Comitê Gestor, Andressa Mendes, agente de Desenvolvimento, Fabiana Alves e consultora do Sebrae-Arapongas, Cinara Tozatti.