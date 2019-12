Delegacia da Mulher centraliza atendimentos, em Arapongas

A Patrulha Maria da Penha, da guarda municipal de Arapongas, já está atendendo na recém-inaugurada Delegacia da Mulher do município, na Rua Beija-Flor, 273. De acordo com a coordenadora da Patrulha, GM Denice Amorim, o sistema da polícia civil está sendo implantado para que em breve, a delegada Thaís Orlandini Pereira, inicie os atendimentos ali. Uma sala para atendimento psicológico também já está reservada no local para atender as vítimas de violência. A delegacia foi inaugurada no último dia 07.

Denice explica que a rotina de atendimentos da Patrulha continua a mesma, porém, agora existe uma procura maior para informações e orientações. “Todo nosso trabalho de rotina agora está concentrado aqui na delegacia da mulher. A distribuição e cadastro de botões do pânico, orientações e denúncias, todo o trabalho é realizado aqui. Acredito que com os serviços centralizados em um só local, fica mais fácil para a população”, explicou a coordenadora.



Ainda de acordo com Denice, o trabalho integrado de atendimento às mulheres vítimas de violência deve trazer inúmeros ganhos à população, o principal deles, a preservação psicológica das vítimas. “Com os atendimentos acontecendo de forma centralizada, a oitiva da vítima é feita uma vez só. A mulher não vai precisar ficar contando várias vezes a sua história, revivendo aqueles momentos. Outro ponto positivo é que agora a população tem uma referência, quando antes, muitos não sabiam para onde ir quando precisavam de atendimento. Agora, com tudo feito aqui, fica mais fácil”, disse.



Campanha



Com uma passeata pela Avenida e uma concentração em frente à Prefeitura, Arapongas lançou na segunda-feira (25) a Campanha Internacional “16 Dias de ativismo pelo fim da violência contra as mulheres”. Em Arapongas, as atividades envolverão pit stops, exposições itinerantes, palestras sobre segurança das mulheres, além da campanha “Laço Branco” – que visa a conscientização dos homens contra a violência em suas diferentes esferas (física, sexual, psicológica, entre outras). Confira a programação:



28/11 e 29/11 - Exposição itinerante – 9h00 as 17h00/ Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. LOCAL: Prefeitura Municipal.



02/12 - Exposição itinerante – 9h00 as 17h00/ Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. LOCAL: CRAS CSU.



03/12 - Exposição itinerante – 9h00 as 17h00/ Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. LOCAL: CISAM.



04/12 e 05/12 - Exposição Itinerante – 9h00 as 17h00 - Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. LOCAL: CRAS Del Condor.



05/12 – Palestra - Violência de Gênero / Lei Maria da Penha – às 15h00. LOCAL: Guarda Mirim.



06/12 - Campanha Laço Branco - Conscientização do homem panfletagem/ orientações/ Laços brancos – das 13h30 às 15h30. LOCAL: Avenida arapongas.



07/12 - Exposição Itinerante/ Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. Das 9h00 as 12h00. LOCAL: Praça da Matriz.



09/12 e 10/12 - Exposição Itinerante - Caixa de sugestões, material informativo, depoimentos escritos de vítimas, cartazes, banners, etc. Das 9h00 as 17h00. LOCAL: Delegacia da mulher.



10/12 – Encerramento - Café para elas. Às 09h00. LOCAL: Delegacia da mulher.