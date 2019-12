Palestra sobre primeiros socorros será realizada para arrecadar brinquedos em Arapongas

Será realizada no dia 07 de dezembro no Teatro Vianinha, em Arapongas, das 13h às 17 horas, uma palestra gratuita com o tema primeiros socorros. As vagas são limitadas a 200 pessoas, que deverão levar um brinquedo para doação.

Serão abordados temas como engasgo em adultos e crianças, parada cardíaca, ferimentos e ações em situações de emergência.



De acordo com o responsável pelo evento, socorrista do SAMU Rogério Fernandes, esta é uma oportunidade de aprender a salvar vidas e ainda doar um brinquedo para crianças carentes.