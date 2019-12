O Clube Campestre, de Arapongas, realiza no dia 7 de dezembro, a partir das 22 horas, o tradicional Baile do Hawai com diversas atrações. A animação fica por conta da Electro Beat Orchestra e banda Fruto Proibido, além de decoração e iluminação temática, show pirotécnico e boate móvel. Venda de camarotes, mesas e convites na secretaria do Clube Campestre pelo telefone (43) 3152-1700.