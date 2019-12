Cisam de Arapongas promove curso de gestantes

Durante encontro realizado na tarde de quinta-feira(27), um grupo de mulheres participou do Curso para Gestantes, no Centro Integrado da Saúde da Mulher (Cisam) de Arapongas. A oportunidade tratou de assuntos importantes para uma gravidez segura, além de dicas e cuidados após a chegada do bebê. “Esse é o momento em que orientamos as futuras mamães quanto ao cuidado com elas mesmas, e com o recém nascido. Entre os assuntos falamos sobre práticas de fisioterapia e hidroterapia – que auxiliam nas dores no corpo ou desconfortos causados durante a gestação, aleitamento materno, técnicas para desengasgo do bebê, tipos de parto, cuidados com o bebê e planejamento familiar”, explica a enfermeira, Rosimeire Machado.

Conforme a gerente, Juliana Parazzi, o Cisam conta com equipes multidisciplinares, com médicos especialistas, enfermeiros, fisioterapeutas, psicólogos, entre outros, que auxiliam as pacientes neste momento tão importante, além das atividades em grupo que proporcionam momentos de diálogo e muito aprendizado.

“Através dessas atividades em grupo, tiramos muitas dúvidas das nossas gestantes. São encontros onde elas aprendem técnicas específicas no cuidado com o bebê ainda bem pequeno, como exemplo, a maneira ideal de dar banho e dicas de higiene, como aliviar as cólicas dos pequenos, que tipo de alimento a mãe deve ou não deve consumir durante a amamentação, cuidados no puerpério, cuidados com os seios no período da amamentação, entre outros. Notamos que com esse serviço, levamos tranquilidade para as nossas pacientes, com acompanhamentos especializados e de qualidade”, reforça. Ela acrescenta que o Cisam conta com a Roda para Gestantes, realizado duas vezes por semana.

Ao final do evento, as gestantes sanaram dúvidas e participaram de um sorteio de brindes, entre eles, berço e cômoda – doado pela Canaã Baby, banheira e roupinhas da loja Jr Baby, e sessão de aula experimental de hidroterapia da Clínica COT de Arapongas.

Este foi o último Curso para Gestantes realizado em 2019. O grupo retomará tais atividades em fevereiro de 2020.