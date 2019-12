Ex-delegado de Arapongas conclui inquérito que já durava 11 anos em Curitiba

O delegado Marcos Fernando da Silva Fontes foi o responsável por encerrar o caso Rachel Genofre, que já durava 11 anos em Curitiba. Fontes foi o delegado-chefe da 22ª Subdivisão Policial (SDP) de Arapongas entre 2017 e 2018. Por conta do bom trabalho, ele foi transferido para a capital do Estado, assumindo o inquérito do caso Rachel Genofre, que chocou o Paraná e estava há mais de uma década sem solução.

A conclusão do inquérito aconteceu nesta quarta-feira (27). A menina tinha nove anos quando foi encontrada morta e esquartejada dentro de uma mala, abandonada na Rodoviária de Curitiba, no dia 3 de novembro de 2008.

O acusado Carlos Eduardo dos Santos, 52, foi indiciado pelos crimes de tentativa de estupro, atentado violento ao pudor e homicídio triplamente qualificado.

Marcos Fontes foi delegado de Arapongas entre fevereiro de 2017 e maio de 2018.