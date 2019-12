Mulher é atropelada na BR 369, próximo a Aricanduva

Socorristas do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) de Arapongas atenderam, no início da noite desta quarta-feira (27), uma ocorrência de atropelamento na BR 369, próximo a Aricanduva.

Uma mulher, que não teve o nome divulgado, foi encaminhada ao Hospital Norte do Paraná (HONPAR) em estado grave, após ser atropelada por um veículo Hunday preto, com placas de Apucarana, que seguia sentido a Arapongas.



De acordo com testemunhas que estavam no local do acidente, a mulher tentou atravessar a pista correndo, sozinha.

O motorista do veículo envolvido no acidente parou para prestar socorro à vítima.