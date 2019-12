Mutirão Dívida Zero começa amanhã, em Arapongas

Começa amanhã (28), em Arapongas, o Mutirão Dívida Zero, que oferece consultas gratuitas de SCPC para a população e condições facilitadas para renegociação de débitos em mais de 30 empresas.

Ao todo, 05 bancos e 26 lojas estão participando mutirão organizado pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia) e Associação Comercial do Paraná (ACP).

De acordo com a presidente da Acia Arapongas Evelise Segura, esta é a oportunidade para os consumidores colocarem as contas em dia. “Vale a pena aproveitar as condições de renegociação do Dívida Zero. Todas as empresas participantes vão oferecer condições superfacilitadas para você limpar o seu nome e recuperar seu acesso ao mercado de crédito", disse.



O cronograma de atendimentos segue até o dia 30, na Avenida Arapongas, na altura do número 09 (em frente ao Banco Popular).

Os horários de funcionamento nos dias 28 e 29 serão das 10h às 18h, e no dia 30, das 10h às 13h.