Arapongas prepara audiência pública para reunir entidades assistenciais do município

A Prefeitura Municipal de Arapongas e o Conselho Municipal de Assistência Social(CMAS) realizam no dia 12 de dezembro a VIII Audiência Pública sobre Entidades Socioassistênciais existentes no município. A oportunidade visa efetivar os serviços na área assistencial do município inscritas junto ao CMAS, bem como dos serviços socioassistenciais prestados por cada uma delas e, pelo poder público municipal, para o bem da comunidade em geral.

SERVIÇO

VIII Audiência Pública sobre Entidades Socioassistênciais

DATA: 12 DE DEZEMBRO

HORÁRIO: 9h00

LOCAL: Auditório do Paço Municipal

ENDEREÇO: Rua Garças, 750 – Centro.