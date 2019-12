Colônia Esperança prepara ‘Natal Luz’

A Colônia Esperança de Arapongas terá uma programação especial de natal este ano, com direito a uma iluminação especial e praça de alimentação.

O ‘Natal Luz’ começa no dia 07/12, a partir das 18h, com acendimento das luzes de natal na igreja Sagrado Coração de Jesus e início do funcionamento da praça de alimentação até as 23h. As 19h está programada uma missa.



No dia 08/12 tem apresentação cultural com o Projeto Crescer, as 20h e praça de alimentação das 14h as 20h.



No dia 09, as 19h, os pioneiros Inácio Suzuki e Miguel Massake participam de uma conversa guiada sobre a história da Colônia Esperança.



A programação religiosa segue nos dias 10, 11, e 12 e no dia 13/12, acontece o 5º concerto de natal, com o coral Nossa Senhora Aparecida, as 20h.



No dia 14/12, a ONG Arte e Vida realiza apresentação cultural, as 20h, na praça de alimentação, e a programação gastronômica e cultural segue até o dia 24/12, com a celebração da missa de natal, as 19h.