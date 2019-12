Centro Cultural Érico Veríssimo, de Arapongas, é referência para atividades extra-sala

Os gramados e jardins da Praça Cacilda Becker foram cenário para um piquenique organizado pela professora de Educação Física, Andréia Campassi, para alunos do 9º Ano B do Colégio Estadual Emílio de Menezes, na tarde desta segunda-feira.

Segundo explica Andréia, o piquenique encerra um dos conteúdos de Educação Física do 3º trimestre aplicados para alunos dos 9º anos do Colégio, que abordou aspectos disciplinares sobre pirâmide alimentar, gorduras totais e alimentação saudável, levando os alunos a compreender melhor as relações entre saúde, alimentação e atividades físicas.

“Tem sido comum alunos do Colégio, que é vizinho à nossa Secretaria, utilizar a estrutura do Centro Cultural Érico Veríssimo e isso nos deixa orgulhosos em colaborar de alguma forma para sua formação sócio-cultural”, comentou o secretário Geison Cortez.

O Centro Cultural Érico Veríssimo fica localizado na Praça Cacilda Becher e engloba além da Biblioteca Municipal Machado de Assis, o Teatro Vianinha, muito requisitado por Escolas e entidades afins, para apresentações teatrais e outras ações que envolvam atividades culturais.

Teatro Infantil

Ainda dentro da utilização dos espaços ofertados no Centro Cultural, na terça-feira, alunos do 1º E do Colégio Estadual Emílio de Menezes, realizaram apresentações culturais tendo como tema o Teatro Infantil na Biblioteca Municipal Machado de Assis.

Conforme as professoras Alessandra (Artes) e Rose (Português), a atividade extra-sala é importante e tem como principal objetivo o complemento de trabalhos realizados pelos alunos, dando-lhes a possibilidade de vivenciar na prática, muitos conceitos apresentados em classe.

Aos interessados na utilização dos espaços do Centro Cultural Ériko Veríssimo o telefone de contato é o 3902-1225.

Capacitação

Nesta quarta-feira a Biblioteca Municipal Machado de Assis realiza uma palestra motivacional com o autor, escritor e palestrante, Rodrigo Ribeiro, abordando os temas conhecimento, planejamento, estratégia e disciplina.

O evento é aberto para servidores de todas as Secretarias Municipais e acontece no horário das 8h30m às 11 horas.