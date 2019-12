UBSs 18 Horas farão atendimentos de vacinação nos dias 28 e 29, em Arapongas

A Secretaria Municipal de Saúde informa a toda população que nos dias 28 e 29 de novembro (quinta e sexta-feira), os três Pronto Atendimentos 18 Horas, sendo eles: Conjunto Flamingos, São Bento e Jardim Petrópolis irão atender das 07h00 às 23h00, para ações de vacinação. O intuito é garantir horários flexíveis para todos sejam devidamente vacinados.

Conforme a coordenadoria do setor de vacinas, os principais focos durante as atividades de vacinação serão as crianças não vacinadas de seis meses a menores de 5 anos(4 anos, 11 meses e 29 dias), e adultos jovens (20 a 29 anos de idade) não vacinados contra o sarampo.

“É importante que a população esteja atenta, e que mantenha as carteiras de vacinação atualizadas, tanto os adultos, como as crianças. Lembrando que nesses dois dias (28 e 29) apenas os três 18 Horas farão os atendimentos vacinais nos referidos horários. Desde outubro, Arapongas aderiu a Campanha Nacional de vacinação contra o sarampo, em duas etapas, sendo a primeira para as crianças (menores de 5 anos) e posteriormente aos jovens adultos(20 a 29 anos). Nesta semana, vamos enfatizar as ações, possibilitando o atendimento para aqueles que ainda não receberam as vacinas contra o sarampo, entre outras vacinas, para prevenção de várias doenças”, orienta a coordenadora do setor de vacinas, Graziela Stefanuto.

Em caso de dúvidas, a população pode ligar: 3902-1044(Setor de vacinas). É necessária a apresentação do Cartão SUS e Carteirinha de Vacinação.