Abertura do Jogos Escolares de  Arapongas acontece nesta sexta-feira

A Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Educação realiza dos dias 02 a 06 de dezembro nova edição dos Jogos Escolares do Município de Arapongas – Joema 2019. Neste ano, o evento contará com a participação de 24 escolas da Rede Pública de ensino e duas da Rede Privada, onde os estudantes participarão de práticas esportivas, nas seguintes modalidades: bola queimada (masculino e feminino), futsal (masculino e feminino), lancebol(misto), atletismo regular e ACD(masculino e feminino) - revezamento 4x100/ 60 mts, lançamento de pelota(feminino e masculino) , salto em distância, prova de apresentação 400m e salto em altura.

A solenidade abertura do evento será no dia 29 de novembro (sexta-feira), às 19h40, no Ginásio de Esportes Luiz A. Zin, situado na Rua Marabu, 810 – Centro.

Congresso Técnico

No dia 22 de novembro será realizado o Congresso Técnico do Joema 2019. O encontro será no auditório do Paço Municipal, às 8h30 e contará com representantes de cada uma das Escolas participantes, comissão organizadora e membros da Secretaria Municipal de Educação.

SERVIÇO

JOEMA 2019

ABERTURA: 29 de novembro 2019

HORÁRIO: 19h40

LOCAL: Ginásio de Esportes Luiz. A. Zin

PARTIDAS: DE 02 a 06 de dezembro – no Ginásio de Esportes Luiz. A. Zin e demais espaços esportivos. HORÁRIOS: 8h30 às 11h00 e das 13h30 às 16h30