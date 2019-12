Escolas Municipais seguem cronograma de encerramento de atividades pedagógicas

Com a proximidade do final do ano letivo, Escolas Municipais de Arapongas têm executado o encerramento de projetos pedagógicos, em especial, as atividades da “ Escola de Pais” que como proposta maior integração entre as famílias e escolas. De acordo com a Secretaria, cerca de 80% dos pais têm dado retorno, respondendo os formulários encaminhados, o que comprova o engajamento dentro das atividades.

Desta maneira, no último dia 19, a Escola Municipal Padre Chico realizou as atividades finais dos projetos: Cinema, Educação e Cultura, O mundo das ervas aromáticas e Escola de Pais, todos referentes a 2019. O evento contou com apresentações musicais, seguido de exposição de trabalhos, entre eles, brinquedos que foram confeccionados com a ajuda dos pais, fortalecendo o vínculo entre escola e família. O momento foi finalizado com confraternização entre os presentes.

Já a Escola Municipal Antônio Moraes de Barros organizou a exposição do projeto de leitura e escrita “Ler com alegria para escrever com sabedoria”, e encerramento da Escola de Pais. Na oportunidade foram reunidos os trabalhos realizados ao longo dos meses, entre eles, cartazes, maquetes, trabalhos de arte, produção de poemas entre outros. Conforme a direção, demais atividades originadas da Escola de Pais também foram apresentadas durante o evento, proporcionando um momento de união entre a comunidade escolar, alunos e pais, valorizando as crianças em um misto de atenção e educação de qualidade. Na Escola Júlio Savieto o encerramento do projeto Escola de Pais aconteceu durante uma caminhada no Parque dos Pássaros, localizado próximo a escola. O ato reuniu pais, alunos e professores, além de exposição de trabalhos executados ao longo do ano letivo.