Campanha “Adote uma cartinha dos Correios” presenteia alunos da Colônia Esperança

Já espalhando o espírito natalino, a Prefeitura Municipal de Arapongas, através da Secretaria de Educação, em parceria com os Correios e Ministério Público, Vara da Infância e Juventude e direção do Fórum da Comarca de Arapongas, ao todo, 95 alunos da Escola Municipal Colônia Esperança foram presenteados na tarde desta segunda-feira (25). A ação contempla o projeto “Adote uma cartinha do Papai Noel dos correios”. Nos anos anteriores, foram atendidos os alunos do Cmei e Escola Municipal de Aricanduva, Escola Municipal Rural São Carlos e Escola Municipal Rural José Monteiro.

Além dos presentes, os alunos foram surpreendidos também pela visita do Bom Velhinho – o Papai Noel, em um misto de solidariedade, alegria e amor.

Para o prefeito, Sérgio Onofre, o ato simboliza o que há de mais especial no Natal, amor e atenção ao próximo. “Uma maneira singela, mas que leva tanta alegria para as nossas crianças. É nítida a alegria no olhar de cada um deles. Fazer o bem faz um bem danado em nossas vidas. Desde o início da nossa gestão abraçamos essa campanha maravilhosa, junto a todos esses parceiros. Isso é possível graças a sensibilidade de cada envolvido, desde a escola, setor público e poder judiciário. Que alegria fazer parte disso tudo”, salientou Onofre.

O secretário de Educação, Professor Peta, se disse emocionado com a alegria em cada um dos aluninhos, marcando um momento especial de Natal. “Fazer gestão é isso. Levar educação e estruturas de qualidade, além de oportunizar momentos de lazer, alegria e solidariedade é o que nos move no caminho da evolução. Nossas crianças merecem”, disse.

O evento contou também com uma apresentação musical dos alunos aos visitantes, além da entrega de vasos de flores aos colaboradores da campanha de doação de cartinhas.

Participaram também do evento o gerente da Agência dos Correios de Arapongas, Jurandir Duarte, juíza da Família, Infância e Juventude de Arapongas, Dra. Tatiane Garcia Silvério de Oliveira Claudino, tenente do Corpo de Bombeiros de Arapongas, Jéssica Formanquevski, promotor da 2ª Promotoria de Justiça de Arapongas, Dr. Marcos Vinícius Pesenti, gerente de Ensino, Adriana Lux, e funcionários da Escola M. Colônia Esperança.