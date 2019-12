Comércio de Arapongas vai funcionar em horário especial a partir do dia 5

O comércio de Arapongas passa a trabalhar até as 22h no dia 05 de dezembro. É o que determina a Convenção Coletiva da Categoria 2019-2020 divulgada hoje no site do Sindicato do Comércio Varejista de Londrina e Região (Sincoval, www.sincoval.com.br).

De 05 a 23 de dezembro, o expediente de segunda a sexta será das 09h às 22h. Nos sábados 07, 14, 21 e 28, as lojas poderão funcionar das 09h às 18h. No domingo 22/12, o comércio atenderá das 09h às 17h. Como forma de compensar o expediente neste dia, a loja que abrir no dia 22/12 não poderá trabalhar no dia 24/02 (Segunda-Feira de Carnaval).

Dias 24/12 e 31/12 – vésperas de Natal e Ano Novo, respectivamente –, as lojas atendem até as 17h (no dia 24/12, abrem às 09h; e no dia 31/12, às 08h). Dias 26/12 e 02/01, o expediente no comércio de Arapongas será em horário normal, ou seja: das 08h às 18h.

Black Friday

Conforme antecipado semana passada pela Associação Comercial e Empresarial de Arapongas (Acia), o comércio de Arapongas poderá funcionar em horário especial nesta sexta-feira 29/11, data da Black Friday. O expediente poderá ser esticado até as 21h.

Chegada do Papai Noel

O Papai Noel Chega a Arapongas neste domingo 01/12. Marcada para começar às 14h, a festa que abre oficialmente as comemorações de Natal será realizada no Estádio Municipal José Chiappin e contará com saltos de paraquedas e a Chegada do Bom Velhinho de helicóptero.