4ª Pré-Conferência de Assistência Social reúne população da Zona Sul

Em continuidade ao cronograma de ações, a Prefeitura de Arapongas, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social (Semas) e Conselho Municipal de Assistência Social (CMAS), realizou a 4ª Pré-Conferência de Assistência Social, desta vez, no Centro de Referência em Assistência Social (CRAS) Zona Sul – situado na Rua Saía-azul esq. com Rua Quete – Jd. São Bento.

O encontro reuniu representantes da Semas, como a secretária da pasta, Terezinha Canassa e equipe, presidente do CMAS, Regina Beatriz Mudri, vereador Cecéu e comunidade.

Foram levantas as seguintes pautas: construção de prédio próprio para a Sede Administrativa dos Conselhos Municipais; maior divulgação das reuniões do CMAS; implantação de piscinas de hidroginástica nos demais CCIs; construção de mais um CRAS na Zona Sul; substituição da cesta básica municipal por um cartão com créditos; criação de uma carteirinha de transporte intermunicipal para pessoas idosas, entre outros.

“Temos tido uma boa participação da comunidade. Sempre ouvindo ideias e discutindo novas possibilidades para melhorias nos serviços socioassistenciais. Passos cada vez mais positivos, com ações que vão ao real encontro das necessidades da população atendida em Arapongas”, disse Canassa.

A última Pré-Conferência em Assistência Social acontece no 20/06 (terça-feira), CCI Tia Su (Rua Gavião Preto, nº439 – Jardim Petrópolis) – com os trabalhadores dos serviços e entidades. Neste ano, os encontros debatem: a “Reconstrução do SUAS (Sistema Único de Assistência Social): O SUAS que temos e o SUAS que queremos”.

CONFERÊNCIA MUNICIPAL SERÁ EM JULHO

Na oportunidade, foi definhada a data para a realização da Conferência Municipal de Assistência Social 2023 – que será no dia 06 de julho. Com credenciamento a partir das 12h30, no CCI Tia Su.

