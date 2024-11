2ª Corrida Cidade dos Pássaros reúne 1.250 atletas em Arapongas

A Prefeitura de Arapongas, através da Secretaria Municipal do Esporte (Semesp), com apoio da OAB Subseção Arapongas e Assessoria Esportiva Gil Freitas, realizou no último sábado (26), a 2ª edição da Corrida Cidade dos Pássaros. O evento também foi em celebração ao aniversário da cidade – ocorrido no último dia 10.

Com percursos de 4 km e 8 Km, os atletas percorreram pela Avenida Arapongas, sendo monitorados através de controle de cronometragem e fiscais espaçados no decorrer do trajeto. Conforme a organização, a 2ª Corrida Cidade dos Pássaros reuniu com 1.250 corredores. “Pela segunda vez foi um sucesso. Uma ação importante para o cotidiano, com objetivo de levar saúde e bem-estar. Agradeço a dedicação e união de esforços de todos que contribuíram” disse o secretário de Esportes, Altair Sartori.

Segundo o organizador e professor do grupo Corrida Legal de Arapongas, Gilvan Lucas Freitas, a participação maciça dos atletas promove o crescimento da prática esportiva em Arapongas. “A tendência é melhorar a cada edição. A primeira edição realizada em 2023 e reuniu aproximadamente 700 atletas. Neste ano, 1.250 atletas participaram do evento. Válido ressaltar que estamos com objetivo incluir a corrida no calendário oficial de eventos da cidade”, mencionou.

Presenças

A 2ª Corrida Cidade dos Pássaros contou também com a participação do prefeito eleito de Arapongas, Rafael Cita, sua esposa, Gabriela Dezam Cita, do secretário municipal de Segurança Pública e Trânsito, Paulo Sérgio Argati, além de vereadores, Guardas Municipais (GMA), Bombeiros Civis, Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiro e outros servidores municipais, representantes de entidades, clubes de serviço e comunidade em geral.

