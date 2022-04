1086 famílias vão receber seis vale-gás durante um ano

Da Redação

O vale gás deve começar a ser distribuído para as famílias selecionadas em poucas semanas

A organização não-governamental Arte e Vida, de Arapongas, que funciona como comitê estadual da Ação Cidadania, já está pré-cadastrando, pela internet, pessoas em situação de vulnerabilidade social para a distribuição de vale gás. A ação contemplará 1086 famílias de Arapongas, Londrina, Jataizinho e Ibiporã. As famílias selecionadas vão receber um vale gás a cada dois meses, durante um ano.

O diretor da ong, Marcelo Emygdio dos Santos e uma das coordenadoras, a pedagoga Camila Aparecida Ribeiro, explicam que só podem se pré-cadastrar na ação as famílias em vulnerabilidade social que estejam em dia com o Cadastro único, do governo federal. Para atualizar os cadastros, essas famílias devem ter se apresentado ao Centro de Referência em Assistência Social (CRAS), apresentado RG, CPF, comprovante de residência e informado o número de pessoas que moram na mesma casa.

Uma vez feito o pré-cadastro, dentro dos próximos 30 dias, as equipes da Arte e Vida darão início às visitas a cada família para verificar a situação. E só depois dessa visita as 1086 famílias serão selecionadas, a partir dos critérios de maior vulnerabilidade social.

Famílias que estiverem dentro dos critérios da ação e que por acaso não tenham acesso a internet ou um celular para se comunicar com a ong pelo whatsapp, podem ir pessoalmente na entidade, que fica na região central de Arapongas, na rua Suirirí 255. A ong mantém um número de telefone celular para orientação das famílias: (43) 99144-1909, com whatsapp, para encaminhar os links para pré-cadastramento das famílias.

A Arte & Vida (Arapongas-PR) será responsável por selecionar as famílias, além de acompanhar e registrar as entregas dos Vale Gás. Para as famílias que tem acesso à internet, o pré-cadastro para receber o vale-gás pode ser feito no link https://arteevida.org.br/site2022/cadastro-previo-do-projeto-vale-gas/.

Após a verificação dos dados junto a base do Governo Federal, a família selecionada pela Arte & Vida, será informada através de contato por telefone e/ou mensagem no WhatsApp, informando o benefício.

AÇÃO CIDADANIA

Essa é um programa realizado nacionalmente pelo Ação Cidadania, fundada em 1993 pelo sociólogo Herbert de Souza, o Betinho. A Ação da Cidadania articulava na época uma rede de mobilização de alcance nacional para ajudar 32 milhões de brasileiros que, segundo dados do Ipea, na ocasião, estavam abaixo da linha da pobreza.

Criada no auge do Movimento pela Ética na Política, a Ação da Cidadania contra a Fome, a Miséria e pela Vida se transformou no movimento social mais reconhecido do Brasil. Seu principal eixo de atuação é uma extensa rede de mobilização formada por comitês locais da sociedade civil organizada, em sua maioria compostos por lideranças comunitárias, mas com participação de todos os setores sociais. A ong Arte e Vida, de Arapongas, é o comitê estadual da Ação Cidadania.

De acordo com declaração feita pela Organização Mundial da Saúde (OMS) em 11/03/2020, o crescimento significativo do desemprego no Brasil, agravado pela pandemia de COVID-19, levou a um aumento do número de famílias em situação de vulnerabilidade social.

Diante desse panorama, a Ação da Cidadania Contra a Fome, em parceria com a Petrobrás, lançou o Projeto Vale Gás, que atenderá 85.000 famílias em todo o território nacional, recebendo 6 vales gás bimestrais, ao longo de 1 ano, totalizando 510.000 botijões doados.